Feria de la Barbacoa 2026 en Xochimilco: Fechas, sede y todo lo que habrá en CDMX

Mx - Feria de la barbacoa en Xochimilco

Si eres fan de los tacos bien servidos y el consomé calientito, ya hay plan imperdible en la CDMX. Porque llega la Feria de la Barbacoa 2026 en Xochimilco ya confirmó fechas, sede y actividades, y promete convertirse en uno de los eventos gastronómicos más visitados de la temporada.

¿Qué habrá en la Feria de la Barbacoa 2026?

Durante más de dos semanas, los asistentes podrán disfrutar de una amplia oferta culinaria con:

Tacos de barbacoa tradicionales

Consomé

Quesadillas y antojitos mexicanos

Tortas y otras preparaciones típicas

Además, no todo será comida. La feria también contará con:

Actividades culturales y artísticas

Presentaciones en vivo

Muestras artesanales

Espacios familiares y recreativos

Incluso se espera la participación de productores locales y una especie de granja educativa, lo que amplía la experiencia más allá de lo gastronómico.

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¿Cuándo es la Feria de la Barbacoa 2026?

La Feria de la Barbacoa 2026 se llevará a cabo del 1 al 15 de mayo de 2026, justo al arranque del mes y aprovechando el puente del Día del Trabajo, lo que la vuelve perfecta para una escapada sin salir de la ciudad.

¿Dónde será la Feria de la Barbacoa 2026?

El evento tendrá lugar en la alcaldía Xochimilco, a un costado de la Preparatoria 1 de la UNAM, en la zona de Santa María Tepepan.

Esta sede se ha convertido en un punto tradicional para este tipo de ferias gastronómicas, con fácil acceso y ambiente familiar.

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¿Cuánto cuesta la entrada?

La entrada suele ser libre, aunque cada platillo tiene costo dependiendo del expositor, por lo que puedes armar tu propio recorrido foodie según tu antojo.

Más allá del antojo, la Feria de la Barbacoa en Xochimilco es una vitrina clave para la gastronomía tradicional mexicana, ya que reúne a cocineros y productores que mantienen técnicas ancestrales y sabores auténticos.

Además, impulsa la economía local y refuerza el valor cultural de platillos emblemáticos como la barbacoa, considerada uno de los grandes clásicos de la cocina mexicana.