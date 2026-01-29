Tamales para perro: 3 recetas con alimentos saludables para que tu lomito también celebre el Día de la Candelaria

Los tamales tradicionales son malos para los perros, pero hay alternativas con ingredientes que ellos pueden comer este 2 de febrero.

Después de partir la rosca en Día de Reyes y que el azar de las rebanadas decidiera a quién le tocan los tamales en tu casa, con tus amigos o en la oficina para este 2 de febrero, te comparto algunas recetas saludables para que tu perrito también pueda disfrutar de este platillo y celebrar el Día de la candelaria con ingredientes naturales y permitidos para ellos.

La realidad es que es inevitable no compartirle un pedazo de lo que estás comiendo a tu lomito y más si hace esa cara que nos convence de prácticamente cualquier cosa. Sin embargo, un tamal tradicional no es la mejor botana que podrías compartirle a tu mascota. Más adelante te explico por qué este tradicional platillo no es bueno para ellos y las mejores alternativas para que ellos también sean parte de la tamaliza.

Feria del Tamal 2026 en Coyoacán e Iztapalapa: Fechas, ubicaciones, horarios y estados invitados

Y es que, así como hay perritos con estómagos fuertes que comen de todo y nada les pasa, hay perritos que son más sensibles y que un tamal de dulce, de rajas o mole, les puedes hacer daño, y más sin son tamales oaxaqueños.

Para evitar diarreas o malestares en tu amigo de cuatro patas, te comparto 3 recetas de tamales con ingredientes que puede disfrutar sin complicaciones:

Tamales para perros con ingredientes permitidos

1. Perritamal de Avena y Pollo

Esta receta sustituye la masa de maíz nixtamalizada con manteca por una base de avena, rica en fibra y excelente para la digestión.

Ingredientes:

1 taza de harina de avena molida.

1/2 taza de caldo de pollo (casero, sin sal ni cebolla).

Pechuga de pollo cocida y deshebrada sin condimentos.

Hojas de maíz previamente hidratadas.

Preparación: Mezcla la harina de avena con el caldo de pollo poco a poco hasta obtener una consistencia de pasta firme pero moldeable. Extiende una porción de la masa sobre la hoja de maíz, añade el pollo deshebrado en el centro y cierra. Cocina al vapor durante 15-20 minutos. Deja enfriar completamente antes de servir.

2. Tamal para perro de Camote y Pavo

El camote es una excelente fuente de energía de lenta absorción y es naturalmente dulce, lo que lo hace irresistible para los perros.

Ingredientes:

1 taza de puré de camote (cocido al vapor o hervido).

1/4 de taza de harina de coco.

Pavo picado finamente (sin piel ni huesos).

Hojas de maíz hidratadas.

Preparación: Integra el puré de camote con la harina de coco para darle estructura a la masa. Coloca la mezcla en la hoja, añade el pavo como relleno y envuelve. Al ser ingredientes ya cocidos, solo requieren unos 10 minutos al vapor para que la masa unifique su textura. El camote aporta vitamina A, esencial para la salud ocular de tu mascota.

Tamalito de Manzana y Canela

Esta sería la opción dulce y sin pasas, ni colorantes para tu perrito, por el dulzor natural de la fruta.

Ingredientes:

1/2 manzana rallada (sin semillas ni corazón).

1 huevo .

1 taza de harina de avena.

Una pizca de canela (en cantidades mínimas es segura y antiinflamatoria).

Hojas de maíz hidratadas.

Preparación: Mezcla la manzana, el huevo, la harina y la canela hasta crear una masa homogénea. Coloca pequeñas porciones en las hojas de maíz y cierra. Cocina al vapor por 15 minutos. Nota importante: Asegúrate de retirar todas las semillas de la manzana, ya que contienen pequeñas cantidades de cianuro que resultan tóxicas para ellos.

Adoptar un perro no es solo amor: implica tiempo, dinero y compromiso

¿Por qué los tamales tradicionales son malos para los perros?

Según especialistas en nutrición canina, el problema de los tamales convencionales no es solo el picante de los guisados o las pasas; el verdadero enemigo silencioso es la manteca de cerdo y el exceso de sodio que contienen. Una ingesta alta de grasas saturadas puede detonar una pancreatitis aguda en perros, una condición dolorosa y potencialmente grave. Además, ingredientes como la cebolla y el ajo, base de casi cualquier salsa o mole, contienen compuestos que pueden dañar los glóbulos rojos del canino.

Entre otros consejos para consentir a tu perro con un tamalito, es que estos bocadillos, son un premio ocasional y no deben sustituir su dieta habitual. La recomendación es observar siempre la reacción de tu perro a un nuevo alimento y asegúrate de que el tamal esté a temperatura ambiente para evitar quemaduras en su boca.