Yogur natural vs de fresa: Profeco revela cuál es mejor y por qué

La Profeco publicó en la Revista del Consumidor de enero 2026 el estudio de calidad más reciente sobre yogures, con el objetivo de ayudar a los consumidores a decidir entre yogur natural o de fresa. El análisis incluyó diferentes tipos de yogur, naturales, endulzados, con sabor fresa y evaluó su cumplimiento con normas oficiales y su calidad real.

Entre los criterios revisados estuvieron el contenido de bacterias lácticas esenciales, la acidez, el etiquetado claro, la presencia de azúcares añadidos y el tipo de grasa utilizado. Según la normativa mexicana (NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018), para que un producto pueda llamarse “yogur” debe incluir un mínimo de microorganismos vivos y usar grasa de origen lácteo, además de cumplir con información veraz en el envase.

Yogur natural vs de fresa ¿Cuál es mejor?

El estudio destaca que el yogur natural puede ser una opción más sencilla y con menos azúcares añadidos, lo que lo hace recomendable para combinar con fruta fresca o cereal sin incrementar calorías innecesarias. Por su parte, las versiones con sabor a fresa pueden aportar mayor atractivo, pero también suelen contener azúcares añadidos o ingredientes que no siempre favorecen su perfil nutricional.

Elegir un buen yogur no es solo cuestión de sabor; se trata de entender qué estás consumiendo y cómo ese alimento puede influir en tu salud diaria. Con este estudio, Profeco ofrece herramientas claras para comprar de manera más inteligente y saludable.

Profeco recomienda al consumidor revisar cuidadosamente las etiquetas antes de comprar, verificar que el producto declare correctamente su contenido nutrimental y optar por opciones que usen grasa de leche y contengan microorganismos vivos beneficiosos. Además, advierte sobre productos con azúcares añadidos o edulcorantes que podrían no ser apropiados para todas las edades.