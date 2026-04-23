Tres pacientes siguen hospitalizados tras tiroteo en Teotihuacán; especialistas supervisan su recuperación

La Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar informaron que tres heridos continúan hospitalizadas, tras el ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, mientras que una paciente fue dada de alta voluntaria luego de presentar evolución favorable.

¿Cuál es el estado de los pacientes que continúan bajo observación médica?

De acuerdo con el comunicado conjunto, la paciente que egresó se encontraba internada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca y decidió abandonar la unidad médica tras mejorar su estado de salud.

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Indicaron que actualmente, los tres lesionados restantes reciben atención médica gratuita e integral por parte de un equipo interdisciplinario conformado por especialistas en ortopedia, medicina interna, cirugía general y psicología.

Las autoridades señalaron que el seguimiento médico es permanente y está a cargo del titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, y del director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, quienes supervisan la evolución de los pacientes.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el estado específico de las personas hospitalizadas, ni sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

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