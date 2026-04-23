Nuevo video del tiroteo en Teotihuacán muestra a Julio Jasso previo a balacera donde murió mujer canadiense

Julio César Jasso Ramírez subiendo a la Pirámide de la Luna con gafas y cubrebocas momentos antes de iniciar el tiroteo en la zona arqueológica.

A setenta y dos horas de que la violencia irrumpiera en la zona arqueológica de Teotihuacán, un nuevo video muestra los momentos antes de que Julio César Jasso Ramírez iniciara el tiroteo que terminó con la vida de una turista canadiense y la suya propia.

Las imágenes fueron captadas por Joel Torres, un visitante residente de Texas que recorría el centro turístico junto a su familia, y en ellas se observa a Jasso ascender la estructura de la Pirámide de la Luna portando gafas oscuras y un cubrebocas que ocultaba su identidad bajo el sol del pasado lunes 20 de abril.

El video, capturado a través una cámara de 360 grados, muestra al atacante con la misma camisa a cuadros que vestiría hasta su muerte, avanzando de manera apresurada hacia un costado de la plataforma superior. Mientras el resto de los visitantes se concentraba en la panorámica del Valle de México, Jasso se apartó del flujo principal para hincarse junto a una mochila que colocó con prisa en el suelo de piedra. Fue en ese momento, cuando sus manos buscaban el arma en el interior del bolso, que la lente captó a dos personas a escasos metros, entre quienes se presume se encontraba la mujer que perdería la vida instantes después.

La secuencia transcurre en una aparente normalidad que se quiebra abruptamente cuando se escucharon dos disparos, lo que provocó un descenso acelerado por las escalinatas por parte de los turistas. Aquel pánico parecía haberse disipado este miércoles durante la reapertura de la zona arqueológica, aunque la afluencia de visitantes extranjeros fue menor a la habitual y el ambiente permaneció marcado por un despliegue de seguridad aún insuficiente.

A pesar de que las autoridades han implementado inspecciones manuales y revisiones de vehículos, la jornada de reinicio de actividades transcurrió sin detectores de metales en los accesos. Según nos dijo Omar Vázquez, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la instalación de este equipo tecnológico se realizará en los próximos días.

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