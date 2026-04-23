Tarjeta Dorada del Bienestar para Adultos Mayores 2026: ¿Sustituye la credencial del INAPAM?

De todo lo que se comenta sobre la Tarjeta Dorada del Bienestar para Adultos Mayores 2026, este plástico NO sustituye la credencial del INAPAM.

Mucho se ha hablado sobre este plástico en los últimos días y es normal que tengas algunas dudas sobre cómo utilizarlo correctamente, especialmente si ya cuentas con tus otras identificaciones para obtener descuentos en tus compras o servicios. Así que aquí te contamos qué pasa con la tarjeta dorada del Bienestar para adultos mayores este 2026 y te aclaramos si realmente sustituye la credencial del INAPAM.

¿La tarjeta dorada del Bienestar reemplaza la credencial INAPAM??

La Tarjeta Dorada del Bienestar, cuyo nombre del programa es Tarjeta Dorada de Envejecimiento con Bienestar, es una identificación emitida por el Gobierno del Estado de Guerrero, a través de la Secretaría del Bienestar y el IGATIPAM.

Sin embargo, no reemplaza a la tarjeta del INAPAM, sino que funciona como un beneficio adicional para quienes residen en la entidad.

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¿Quién puede sacar la tarjeta dorada?

Quien puede sacar la tarjeta dorada es cualquier persona adulta mayor que tenga 60 años cumplidos o más y que acredite que vive en el estado de Guerrero.

¿Qué se necesita para tener una tarjeta dorada?

Lo que se necesita para tener una tarjeta dorada es:

CURP actualizada.

INE u otra identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses.

Formulario de solicitud llenado (que te lo entregan al llegar).

Y una autorización firmada por ti para el uso de datos personales.

¿Qué beneficios tengo con la tarjeta de los 60 años?

Los beneficios que tienes con la tarjeta de los 60 años incluyen descuentos como:

50% de descuento en el pago anual del predial.

50% de descuento en el pago de agua potable y alcantarillado.

50% de descuento al expedir tu licencia de manejo.

35% de descuento en la tenencia vehicular.

30% de descuento en trámites del Registro Civil y el Registro Público de la Propiedad.

Además, cuentas con una red de establecimientos afiliados que ofrecen rebajas en Salud y Farmacias, Transporte, Alimentación y eventos de Recreación y Cultura.

¿Cómo se obtiene la tarjeta dorada?

La tarjeta dorada se obtiene realizando el trámite de forma presencial en las oficinas del IGATIPAM en el módulo principal de atención se ubica en la Calle Francisco I. Madero No. 22, Colonia Centro, Código Postal 39000, en Chilpancingo de los Bravo.

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