Tarjeta Dorada del Envejecimiento con Bienestar 2026: Requisitos para adultos mayores de 60

La Tarjeta Dorada del Envejecimiento con Bienestar 2026 ofrece beneficios similares al INAPAM en todo el estado; consulta aquí los requisitos para adultos mayores de 60.

Los adultos mayores que viven en Guerrero cuentan con una muy buena opción para conseguir descuentos y beneficios en varios servicios básicos, funcionando de manera muy parecida a la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Y si quieres la tuya, te compartimos todos los detalles sobre revisa la Tarjeta Dorada del Envejecimiento con Bienestar 2026 y los requisitos para adultos mayores de 60.

¿Qué es la tarjeta dorada del Bienestar?

La Tarjeta Dorada de Envejecimiento con Bienestar es un programa del Gobierno del Estado de Guerrero hecho solo para la atención de personas adultas mayores. Otorga descuentos y beneficios en servicios públicos y establecimientos privados, de forma muy similar a lo que ofrece la tarjeta nacional del INAPAM.

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¿Quién puede sacar la tarjeta dorada?

La Tarjeta Dorada la pueden sacar únicamente los adultos mayores que tengan una edad mínima de 60 años cumplidos y que vivan en el estado de Guerrero. Para obtenerla, es necesario presentar la siguiente documentación:

CURP actualizada. Identificación oficial vigente (INE). Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses. Formulario de solicitud debidamente llenado. Autorización firmada para el uso de datos personales.

En caso de emergencia, también deberás entregar documentos de una persona representante (familiar o conocido), incluyendo su INE, CURP y número telefónico de contacto.

¿Cuándo te dan una tarjeta dorada?

Te dan la Tarjeta Dorada Envejecimiento con Bienestar una vez que acudes a los módulos de registro por el gobierno estatal, entregas la documentación completa y el personal verifica que cumples con la edad mínima de 60 años.

¿Qué beneficios tengo con la tarjeta de los 60 años?

Con la Tarjeta Dorada Envejecimiento con Bienestar, tienes acceso a una amplia red de beneficios que ayudan a tu economía:

Salud y Farmacias

Servicios Públicos

Transporte

Alimentación y Comercio

Recreación y Cultura

¿Qué es el envejecimiento con Bienestar?

El Envejecimiento con Bienestar es el nombre del programa estatal en Guerrero que busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores a través de la Tarjeta Dorada. Este programa es único en el estado y ofrece descuentos en el pago de la tenencia vehicular, trámites ante el Registro Público de la Propiedad, y acceso gratuito a espacios recreativos estatales como el Zoológico.

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