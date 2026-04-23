¿Peligra la autonomía del INE? El desafío de los nuevos consejeros, según Dania Ravel

La exconsejera electoral Dania Ravel señaló que pese a que la designación de nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se apegó a la legalidad constitucional, el sistema de contrapesos se encuentra debilitado.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Dania Ravel explicó que el requisito de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, establecido originalmente en 1996 para evitar el control de un solo partido, pierde eficacia ante la actual sobrerrepresentación legislativa que permite realizar nombramientos sin necesidad de una pluralidad real en la toma de decisiones.

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¿Por qué se cuestiona la autonomía INE?

Los mecanismos de evaluación técnica también han perdido solidez, señaló, debido a la desaparición de organismos autónomos como el INAI.

Estos cambios han provocado que el Comité Técnico de Evaluación carezca de la diversidad institucional proyectada en el modelo original, lo cual complica que el proceso de selección de quienes integrarán el INE por los próximos nueve años sea visto como un consenso entre todas las fuerzas del gobierno.

Al aire // Tras confirmarse terna de nuevos consejeros del INE, @Claudiashein admite cercanía con uno de los integrantes.



Lo hablamos en #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio junto a Dania Ravel, ex-consejera del INE. pic.twitter.com/fc3tLQFWZq — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) April 24, 2026

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¿Qué perfil tienen los nuevos consejeros?

Dania Ravel destacó que los nuevos perfiles provienen mayoritariamente de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), lo que asegura que cuentan con la experiencia técnica y formación necesaria para el cargo, y aunque la trayectoria es fundamental, la verdadera independencia es una decisión personal que cada integrante debe asumir una vez en el puesto, sin importar las circunstancias políticas de su designación.

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¿Qué riesgos existen para el órgano electoral?

Existe una grave señal de alerta contra la autonomía institucional, dijo, y es el inicio de procedimientos administrativos por parte del Órgano Interno de Control contra consejeros por el sentido de sus votos.

Lo anterior es una intromisión peligrosa y sin precedentes, que se investigue a los integrantes del Consejo por decisiones tomadas de manera pública y motivada, como ocurrió con la posposición de actividades de la revocación de mandato por falta de presupuesto, lo cual representa una amenaza directa a la libertad de actuación del INE, agregó la ex consejera.

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