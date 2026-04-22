INE renueva consejerías: Taddei recibe a nuevos integrantes del órgano electoral

Arturo Manuel Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yara Cruz se integran al Consejo General en una etapa clave para la vida democrática del país

En su participación, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, dio la bienvenida a tres nuevas consejerías electorales designadas por la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2035.

🔴 #EnVivo | Toma de protesta de las nuevas Consejeras y Consejero Electoral del @INEMexico durante la Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General del Instituto. https://t.co/AMgErWFJFx — @INEMexico (@INEMexico) April 22, 2026

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¿Quiénes integran el Consejo General del INE?

Dijo que Arturo Manuel Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yara Cruz se integran al Consejo General en una etapa clave para la vida democrática del país.

La presidenta del INE subrayó que la designación cumple con el mandato constitucional de renovar de manera periódica el máximo órgano de dirección electoral.

“Con su incorporación, el Instituto inicia formalmente una nueva etapa”. —

#SesionesINE | La Consejera Presidenta del #INE Guadalupe Taddei Zavala toma protesta a Frida Denisse Gómez Puga, Blanca Yassahara Cruz García (@BlancaYCG) y Arturo Manuel Chávez López (@tabanozahir) como Consejeras y Consejero Electoral durante la sesión extraordinaria urgente… pic.twitter.com/Xn43UJniNq — @INEMexico (@INEMexico) April 22, 2026

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¿Qué retos enfrenta el INE en esta nueva etapa?

Taddei advirtió que el organismo ya enfoca sus esfuerzos en un proceso electoral de gran magnitud y complejidad, que exigirá planeación precisa, ejecución técnica rigurosa y una coordinación sin precedentes.

Señaló que las nuevas consejerías se suman a una estructura sólida, integrada por personal técnico y operativo con amplia experiencia, que garantiza el cumplimiento de los principios constitucionales: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

También destacó que el INE mantiene altos niveles de confianza ciudadana, al resguardar el padrón electoral y organizar comicios con estándares técnicos y de transparencia.

Guadalupe Taddei llamó a consolidar un Instituto cercano a la ciudadanía, que facilite el ejercicio de los derechos político-electorales y rinda cuentas de manera clara.

“Hoy tienen la oportunidad y el deber de contribuir al fortalecimiento de la democracia mexicana desde el más alto órgano de dirección electoral”. —

#SesionesINE | Por su parte, Blanca Yassahara Cruz García (@BlancaYCG) asume el cargo como Consejera Electoral asegurando que se garantizarán los principios de legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad, certeza, máxima publicidad, paridad y perspectiva de género.



🔴… pic.twitter.com/7j8EXrhcs4 — @INEMexico (@INEMexico) April 22, 2026

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¿Qué postura asumieron las nuevas consejerías?

La nueva consejera del INE, Frida Denisse Gómez Puga, afirmó que la confianza ciudadana en las instituciones no se construye con palabras, sino con decisiones firmes, sensibles y cercanas a la gente.

Al asumir el cargo, sostuvo que su designación representa un compromiso público que exige integridad, legalidad, independencia y responsabilidad frente a la ciudadanía.

“La función electoral no admite ambigüedades. La imparcialidad es una obligación y la legalidad es un mandato”. —

Gómez Puga destacó que la democracia requiere instituciones sólidas, pero también inclusivas, capaces de reconocer la diversidad y actuar con ética y responsabilidad histórica.

Subrayó que su origen en Tamaulipas le permite entender los desafíos que enfrentan distintas regiones del país, donde la ciudadanía exige respuestas claras, firmes y confiables.

Resaltó además que es la primera mujer tamaulipeca en llegar al Consejo General del INE, lo que calificó como un avance colectivo y no individual.

Guadalupe Taddei llamó a consolidar un Instituto cercano a la ciudadanía, que facilite el ejercicio de los derechos político-electorales y rinda cuentas de manera clara.

Arturo Manuel Chávez López, aseguró que su papel será construir puentes entre instituciones, actores políticos y ciudadanía, con base en el diálogo y la honestidad.

Durante su primera intervención en el Consejo General, afirmó que el INE debe recuperar su cercanía con la sociedad y fortalecer su legitimidad a partir de la autocrítica.

“Vengo a dialogar y a construir puentes para una nueva cultura democrática”. —

Chávez López enfatizó que la democracia no puede sostenerse en la confrontación permanente, sino en el intercambio respetuoso de ideas y en la capacidad de procesar diferencias sin descalificaciones.

También subrayó que la honestidad debe ser un eje central en la función electoral, no sólo como valor ético, sino como herramienta para combatir la corrupción, la desigualdad y la ineficiencia institucional.

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