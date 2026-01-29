Autos híbridos: ¿A qué modelos sí les afectará el ‘Hoy No Circula’ y en qué entidades se tomará esta medida?

En días recientes, los autos híbridos volvieron a ser tema de conversación en todos lados debido al ‘Hoy No Circula’ que se aplica en CDMX y EdoMex. Así que te contamos a quiénes sí les toca la actualización de las reglas de verificación vehicular 2026 y más detalles.

¿Qué fue lo que cambió en el ‘Hoy No Circula’ con los autos híbridos?

El ajuste principal para los autos híbridos es la vigencia del holograma Exento. Antes, muchos autos híbridos obtenían este beneficio de forma prácticamente automática y por periodos más largos.

A partir de este año, la exención ya no es permanente y debe renovarse cuando vence, comprobando que el vehículo sigue cumpliendo con los criterios ambientales vigentes.

En el caso de los híbridos completos (HEV), enchufadles (PHEV) o de rango extendido, todavía pueden obtener el holograma Exento, pero su vigencia se redujo y ya no se otorga de manera indefinida.

¿Entonces a los autos híbridos sí se aplica el ‘Hoy No Circula’ en 2026?

No de forma automática. Los autos híbridos sigue sin aplicar al ‘Hoy No Circula’ mientras conserven el holograma Exento vigente. El cambio radica en que, si al momento de renovar ya no cumplen los requisitos, podrían recibir otro tipo de holograma (00, 0, 1 o 2 ) y solo en ese caso, entrarían en las reestricciones del programa.

