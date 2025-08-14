¿Qué precio tendrán los autos eléctricos Olina y cómo se cargarán?

Desde enero, el gobierno federal presentó el proyecto de autos eléctricos “Olina”, una línea de vehículos creados por ingenieros mexicanos para ampliar las opciones de transporte, pero sustentables.

Este miércoles, desde el salón de la Tesorería de Palacio Nacional, se dieron a conocer nuevos detalles. Según explicó Roberto Capuano Tripp, coordinador del proyecto, el proyecto busca presentar modelos que incluso podrían sustituir a los populares mototaxis.

En su primer anuncio, se tomaron en cuenta tres versiones, una para transporte personal, otra para movilidad en barrios y una más para el traslado de mercancías de última milla.

¿Cuánto costarán los autos Olinda?

De acuerdo con la proyección inicial, los precios oscilarán entre 90 mil y 150 mil pesos, dependiendo del modelo.

¿Cómo se cargarán estos vehículos?

Al ser eléctricos, podrán conectarse a cualquier enchufe convencional. La primera presentación oficial del diseño está prevista para septiembre de 2025, con miras a iniciar la fabricación y lanzar los primeros modelos al mercado en junio de 2026.

