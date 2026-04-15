Polémica en caso Farías Laguna: Denuncian ocultamiento de pruebas por parte de Semar

El abogado denuncia que hasta el momento se ha obstaculizado el acceso a pruebas fundamentales. Foto: Redes Sociales

Epigmenio Mendieta, abogado del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, denunció que el proceso por huachicol fiscal en contra de su representado se trata de justicia selectiva que busca encubrir a los verdaderos responsables.

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¿Por qué acusan justicia selectiva en el caso?

Enfatizó que en lo descrito por las autoridades existen actores económicos beneficiados de gran escala que no aparecen en el proceso judicial, y señaló que la operación de tráfico de combustible internacional requiere una infraestructura logística que su defendido no poseía.

Al aire // Vicealmirante Roberto Farías Laguna acusado por huachicol envía nueva carta a @Claudiashein .



Esto es #AsíLasCosasPM con @EnriqueEnVivo por #WRadio junto a Epigmenio Mendieta, abogado del Vicealmirante. pic.twitter.com/kZY1F54RYu — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) April 16, 2026

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¿Qué pruebas denuncia la defensa que no han sido consideradas?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, el abogado confirmó que Farías Laguna solicitó por medio de una carta la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de que se instruya a la Secretaría de Marina y a la Fiscalía General de la República a entregar la información completa del caso, ya que hasta el momento se ha obstaculizado el acceso a pruebas fundamentales.

Tal es el caso de la existencia de un testimonio escrito dejado por un testigo clave, quien fue ejecutado tras advertir sobre estas irregularidades al entonces secretario de Marina; el escrito asegura que los nombres de los vicealmirantes fueron suplantados dentro de la estructura criminal para proteger a los líderes reales de la red, y confirmaría que los marinos nunca recibieron pagos ni participaron en las decisiones operativas.

Desde el Altiplano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías solicitó a la presidenta revisar su proceso por huachicol fiscal, al señalar presunta fabricación de culpabilidad y un juicio politizado. Ampliar

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¿Qué señalan sobre investigaciones previas?

Epigmenio Mendieta destacó que existe una investigación interna previa dentro de la propia Marina que ya había exonerado a los hermanos Farías Laguna de cualquier responsabilidad administrativa.

Sin embargo, el acceso a este expediente ha sido negado bajo el argumento de ser información reservada por seguridad nacional, lo que demuestra que se trata de una estrategia para mantener a sus clientes como “chivos expiatorios” de una red mucho más profunda.

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