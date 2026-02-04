Fernando Farías: ¿Qué pasó con el caso? FGR entrega investigación por huachicol fiscal

Tras cinco meses de opacidad y bajo la estricta orden de una jueza federal, la Fiscalía General de la República (FGR) finalmente entregó el expediente completo a la defensa de los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vicealmirante y contralmirante de la Marina acusados de liderar una red de huachicol fiscal.

El defensor Epigmenio Mendieta confirmó a Así las Cosas PM que apenas el día de ayer la fiscalía les entregó los dos tomos que faltaban correspondientes a la carpeta de investigación número FED/FEMDO/FEIORPIFAMFCDMX/0000568/2024 iniciada por la FEMDO por los delitos de delincuencia organizada en material de ilícitos relacionados con hidrocarburos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anuncia la detención de un grupo delictivo dedicado al huachicol donde estaban involucrados integrantes de la Marina. Ampliar

Te podría interesar: FGR pide nueva orden de aprehensión contra Fernando Farías Lagunas por caso de huachicol fiscal

¿Por qué fue irregular la entrega de la carpeta de investigación?

“Ayer nos entregaron los últimos dos tomos que faltaban y por primera vez, después de cinco meses, tenemos los 20 tomos completos”. —

Lo anterior es una situación irregular dado que el Código Nacional de Procedimientos Penal establece que en cualquier proceso penal la defensa debe recibir completa la carpeta de investigación al momento en que se celebra una audiencia inicial y se solicita la vinculación a proceso. En el caso de Manuel Roberto Farías Laguna ello tendría que haber ocurrido desde septiembre de 2025.

Lo anterior ocasionó que en enero pasado la jueza de control del penal del Altiplano, Mariana Vieyra Valdez reprendiera a los fiscales por estos retrasos y ordenara la entrega inmediata de la indagatoria con el mínimo de información reservada o clasificada a los abogados defensores.

El pasado 28 de enero los abogados emitieron un comunicado en el que señalaron que pese a la orden de la jueza la fiscalía solo les había entregado cuatro de los seis tomos que se encontraban pendientes lo que calificaron como un incumplimiento más de la FGR, sumado a la entrega parcial o incompleta de otro tipo de evidencia.

En ese contexto fue apenas hasta el pasado 3 de febrero cuando la fiscalía completó la entrega de los dos tomos faltantes.

Ampliar

También puedes leer: Sheinbaum respalda a la FGR en investigación contra marinos por huachicol fiscal

¿Cómo impactará el retraso en el proceso penal?

El próximo 3 de marzo concluirá el plazo de seis meses de investigación complementaria que otorgó la jueza Vieyra Valdez en el caso del proceso en contra del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien permanece en prisión preventiva en el centro de justicia penal del Altiplano.

El plazo de investigación complementaria tiene por objeto que tanto los fiscales concluyan con su indagatoria inicial, bajo la supervisión del juez que la defensa pueda a su vez preparar el caso a partir de la evidencia que entreguen los fiscales. Una vez cerrad ese plazo se convoca a una audiencia intermedia en la que las partes definen las pruebas finales con las que se ira a la fase de juicio o, en su caso, se acuerda alguna solución alterna.

Mendieta explica, sin embargo, que debido al retraso de casi cinco meses de la fiscalía en entregarles los tomos completos de la carpeta de investigación es casi un hecho que solicitarán al tribunal una extensión del plazo de investigación complementaria en las próximas semanas. Ello, inevitablemente, alargará el tiempo para llegar a la fase intermedia y al eventual juicio.

Aunque eso significa alargar el proceso en que el vicealmirante se encuentre en prisión preventiva, el litigante explicó que es indispensable la preparación de una defensa adecuada con un estudio competo de la evidencia, sobretodo, en un caso de esta complejidad.

Sobrinos de Ojeda, clave en el mayor desfalco del sexenio. Ampliar

Encuentra más: El secreto familiar en la SEMAR: sobrinos de Ojeda, clave en el mayor desfalco del sexenio

Hermano sigue prófugo

Respecto al caso del contralmirante Fernando Farías Laguna, quien se encuentra prófugo desde septiembre pasado tras habérsele girado una orden de aprehensión, su abogado dijo que, si bien obtuvieron una suspensión provisional, esto s solo para que la libertad de Farías quede a agro de un juez de emparo, peor no inhabilita la posibilidad de captura.

Mendieta explicó que también han promovido un amparo en contra de una orden de aprehensión por delitos militares que se giró en contra de su cliente y aunque ya obtuvieron una suspensión definitiva, explico que eso tampoco impide que agentes del Ministerio Público militar puedan detenerlo.

Síguenos en Google News y encuentra más información