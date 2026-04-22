Perrita queda ciega tras infectarse con el gusano barrenador; Su caso se volvió viral

Mx - Prizca, una perrita veracruzana que quedó ciega por el gusano barrenador

El caso de una perrita de 12 años que perdió la vista tras una infección debido al gusano barrenador ha encendido las alertas en Veracruz.

Se trata de Prizca, una mascota que se contagió de gusano barrenador en el ojo, un hecho que ha generado preocupación por el avance de esta plaga en animales domésticos.

¿Qué le pasó a Prizca?

La perrita fue diagnosticada con una infestación de gusano barrenador en uno de sus ojos, lo que provocó un daño severo que terminó por dejarla ciega. Este tipo de infección puede avanzar rápidamente si no se detecta a tiempo, ya que las larvas invaden tejidos sensibles y provocan lesiones graves.

El caso ha sido considerado uno de los más impactantes, precisamente por la zona afectada.

Mx - Perrita Prizca, infectada con el gusano barrenador que perdió la vista Ampliar

¿Qué es el gusano barrenador y cómo afecta a los perros?

El gusano barrenador es una infestación causada por larvas de mosca que se alimentan del tejido vivo de los animales. Estas larvas suelen aparecer cuando la mosca deposita huevos en heridas abiertas, lo que permite que la infección avance en cuestión de horas.

En perros, puede provocar:

Daño profundo en piel y órganos

Infecciones graves

Dolor intenso

En casos extremos, la muerte

Además, es especialmente agresivo, ya que literalmente consume tejido vivo del animal.

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¿Por qué hay alerta en Veracruz?

El caso de Prizca no es aislado. Veracruz es uno de los estados con más casos de gusano barrenador en mascotas, con presencia en múltiples municipios.

Incluso, reportes recientes señalan que la plaga sigue en aumento y afecta principalmente a animales en situación vulnerable o con poca atención veterinaria. Autoridades y especialistas han pedido a la población estar atentos a cualquier herida en sus mascotas.

¿Cómo detectar y prevenir esta infección?

Algunas señales de alerta en perros incluyen:

Heridas que no cicatrizan

Mal olor

Presencia visible de larvas

Inflamación o secreción

Expertos recomiendan revisar constantemente a las mascotas, especialmente si pasan tiempo en exteriores, ya que la infección es prevenible si se atiende a tiempo.