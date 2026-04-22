Pago de pensión IMSS de mayo se atrasa: ¿Hasta cuándo caerá el depósito y por qué se retrasó?

Los jubilados del IMSS recibirán su pensión de mayo más tarde; conoce la fecha oficial. / Andrea P. De la Rosa Mejía/Gemini

Ya estamos por despedir abril y millones de jubilados afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya están a la espera de poder recibir su pensión del siguiente mes. Sin embargo, el IMSS anunció que la dispersión del depósito del mes de mayo se verá afectada con un retraso del recurso que mes con mes los pensionados reciben.

A diferencia de otros meses, el depósito no se verá reflejado el día 1, lo que ha generado dudas entre los beneficiarios y a continuación te explicamos los detalles.

¿Por qué el IMSS atrasó el pago de la pensión de mayo?

El motivo del retraso no se debe a una falta de presupuesto o problemas administrativos, sino a una cuestión de calendario bancario y legal.

El 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, el cual es considerado por la Ley Federal del Trabajo y la Asociación de Bancos de México como un día feriado obligatorio. Al ser un día inhábil para las instituciones financieras, no se realizan procesos de dispersión de fondos masivos.

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Además, este 2026, el 1 de mayo cae en viernes, lo que significa que el retraso se empalma con el fin de semana (sábado 2 y domingo 3 de mayo), días en los que tampoco operan los servicios bancarios tradicionales para este tipo de trámites.

¿Cuándo depositarán la pensión a los jubilados del IMSS?

De acuerdo con las reglas de operación del Instituto, cuando el primer día del mes es inhábil, el pago se realiza el primer día hábil posterior. Por lo tanto, los pensionados del IMSS recibirán su dinero el Lunes 4 de mayo de 2026.

IMSS publica requisitos de jubilación anticipada

Si de pronto el pago de tu pensión no llega a tu cuenta, puedes reportar tu caso y pedir ayuda con el número de teléfono que el IMSS pone a disposición de sus beneficiarios para cualquier duda: 800 623 2323, opción número 3 para “Pensionados”.