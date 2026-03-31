Aumento de la Pensión IMSS Abril 2026: Así puede incrementar tu pago hasta 15% si eres Ley 73

Mañana que cae el deposito de la pensión del IMSS de abril 2026, recuerda que puede aumentar tu pago hasta 15% si eres Ley 73 al registrar a tu esposa o concubina, o un 10% extra por cada hijo menor de 16 años, estudiantes de hasta 25 años o hijos con alguna discapacidad permanente que dependan económicamente de ti.

Si ya estás revisando la aplicación del banco para ver si ya se reflejó tu lana, no te conformes solo con lo de siempre. Justo ahora que mañana cae la pensión, es el momento ideal para que revises si le estás sacando todo el provecho a tu régimen de jubilación. Los gastos no perdonan y recibir un extra en tu depósito mensual te daría un respiro enorme para surtir la despensa o pagar los servicios. No dejes que se te pase esta oportunidad ahora que viene el depósito de la pensión del IMSS para abril 2026; checa bien las reglas de los beneficiarios, porque así podrás aumentar tu pago hasta 15% si eres Ley 73.

¿En qué mes aumenta la pensión del IMSS?

De entrada, es importante que sepas que el IMSS no ha confirmado un aumento general en las pensiones para este periodo. Los incrementos oficiales suelen darse anualmente en febrero, de acuerdo con la actualización de la UMA o el Salario Mínimo.

Sin embargo, para el depósito de la pensión del IMSS en abril 2026, puedes ver un cambio positivo en tu estado de cuenta si solicitas el registro de tus familiares directos. Esto permite que tu monto suba por concepto de ayuda asistencial o carga familiar, conocido como asignaciones familiares.

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¿Cuánto aumentará la pensión del IMSS en 2026 según la ley 73?

La pensión del IMSS en 2026 aumentará si estás bajo el amparo de la Ley del Seguro Social 1973, pues tienes la oportunidad de incrementar tu pensión por cesantía en edad avanzada o vejez. El monto extra dependerá de quiénes sean tus dependientes económicos:

15% extra por esposa o concubina.

extra por esposa o concubina. 10% por cada hijo menor de 16 años .

por cada hijo menor de . 10% por hijos de entre 16 y 25 años (siempre que estén estudiando en el Sistema Educativo Nacional ).

por hijos de entre (siempre que estén estudiando en el ). 10% por hijos que no puedan mantenerse por sí mismos debido a una enfermedad crónica o discapacidad.

¿Qué tanto por ciento va a subir la pensión del IMSS?

Como te mencionaba, el porcentaje de subida no aplica para todo mundo, sino para quienes acrediten sus Asignaciones Familiares. Aquí te detallo los escenarios que marca la ley:

Si tienes pareja: Recibes un 15% adicional de forma directa. Si tienes hijos: Sumas un 10% por cada uno (revisa bien las edades y certificados de estudio para que no te quiten el apoyo). Si no tienes a nadie, el IMSS otorga una ayuda asistencial del 15% si el pensionado no tuviera ni esposa, concubina, hijos ni padres que dependan de él.

¿Cuánto aumenta la pensión del IMSS este año?

Para este 2026, el aumento individual depende de que mantengas actualizados tus datos. Toma en cuenta que estas asignaciones cesarán con el fallecimiento del familiar que las originó o cuando los hijos cumplan el límite de edad.

El monto final puede variar si se aplica algún ajuste del Artículo 169 de la Ley anterior, así que si notas que el depósito es menor al porcentaje esperado, lo mejor es acudir con las autoridades para aclarar el cálculo de tu depósito de tu pensión IMSS en abril 2026.

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