Retiro anticipado en México: IMSS responde si es posible jubilarse a los 55 años en 2026

Para que el IMSS autorice tu retiro anticipado, tu AFORE debe tener fondos suficientes para cubrir tu renta vitalicia y el seguro de tus beneficiarios.

A veces la ciudad se siente más acelerada de lo normal y es inevitable preguntarse cuánto tiempo más seguiremos en el mismo ritmo antes de buscar un merecido descanso. No se trata solo de vacaciones, sino de esa etapa de la vida donde el tiempo deja de pertenecerle a una empresa para ser finalmente tuyo. Si ya visualizaste ese cambio de aire y quieres saber si tus ahorros ya te permiten dar el paso, el retiro anticipado es la figura que podría hacer de ese plan una realidad este mismo año.

¿IMSS permite pensionarse a los 55 años en 2026?

El IMSS te permite pensionarte a los 55 años en 2026 solo si te encuentras bajo la Ley 97 y has acumulado un ahorro suficiente para costear tu propia pensión de por vida.

¿Cuántas semanas pide el IMSS para este trámite en 2026?

Para solicitar el retiro anticipado este año, el requisito es tener registradas al menos 875 semanas de cotización, esta cifra aumenta 25 semanas cada año, por lo que cumplir con este tiempo laborado es el primer filtro que el Instituto Mexicano del Seguro Social revisará.

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¿Cómo saber si mi ahorro en la AFORE es suficiente?

La regla para el retiro anticipado es que el saldo en tu cuenta individual debe alcanzar para contratar una pensión que sea, al menos, un 30% mayor a la Pensión Garantizada que ofrece el gobierno.

Además, ese dinero debe ser suficiente para cubrir la prima del seguro de sobrevivencia para tus beneficiarios, como esposa e hijos.

¿Qué trámites debo realizar para iniciar mi retiro?

Para iniciar tu proceso de retiro anticipado, lo primero es estar dado de baja vigente ante el IMSS y no contar con un trabajo remunerado y tener:

Identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento.

Estado de cuenta de tu AFORE

¿Quién me pagará la pensión si me retiro antes de tiempo?

Una vez que el IMSS valida que cumples con las semanas y el ahorro necesario, tú tienes la libertad de elegir a la Aseguradora de tu preferencia. Bajo la modalidad de retiro anticipado, esta institución será la encargada de gestionar tus recursos y realizar los pagos de tu renta vitalicia de forma puntual y permanente.

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