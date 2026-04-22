Morena alista cambio: Luisa Alcalde dejaría dirigencia nacional

Luisa Alcalde dejaría la dirigencia de Morena en medio de ajustes internos. IG

La dirigencia nacional de Morena podría enfrentar un cambio importante en los próximos días. Diversos reportes señalan que Luisa María Alcalde estaría preparando su salida del liderazgo del partido, en medio de un proceso de reconfiguración interna rumbo a los próximos retos electorales.

De acuerdo con información reciente, dentro del propio partido ya se da como inminente la salida de Alcalde, quien incluso alistaría un mensaje para formalizar su decisión.

Ariadna Montiel toma fuerza como relevo

Ante este posible movimiento, el nombre que más ha cobrado fuerza es el de Ariadna Montiel, actual secretaria de Bienestar, quien podría asumir la dirigencia nacional de Morena.

Incluso, dentro de la dependencia federal ya se preparan escenarios para una eventual salida de Montiel, lo que refuerza la versión de su llegada al partido.

Este cambio formaría parte de un ajuste estratégico dentro de Morena, en un momento clave para fortalecer su estructura política de cara a futuros procesos electorales.

Contexto político rumbo a 2027

El posible cambio ocurre en medio de ajustes más amplios dentro de Morena, con miras a consolidar su liderazgo rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

En este escenario, perfiles con experiencia operativa y cercanía con el gobierno federal han comenzado a tomar protagonismo, como es el caso de Montiel, quien ha estado al frente de los programas sociales más importantes del país.

De confirmarse, este relevo marcaría una nueva etapa en la dirigencia del partido en el poder.

El objetivo sería claro: fortalecer la organización interna, mejorar la coordinación territorial y evitar conflictos rumbo a los próximos procesos electorales.