La red de los 23 mil millones: Así operaba el millonario fraude del huachicol fiscal en México

Entre los detenidos se encuentre el líder del grupo criminal, identificado como Mauricio “N”, alias “El Pepón”

Al afirmar que no habrá impunidad, este miércoles se dieron a conocer distintas detenciones, sentencias y desarrollo de investigaciones por delitos relacionados con el huachicol fiscal.

El titular de la @SSPCMexico, @OHarfuch, informó sobre los resultados de las acciones coordinadas para desarticular redes dedicadas al mercado ilícito de hidrocarburos. Entre ellas destaca la detención de Mauricio "N", operador logístico y financiero de una estructura criminal… pic.twitter.com/07hy53POd8 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 22, 2026

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¿Qué operativos se realizaron contra el huachicol fiscal?

El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que después que el año pasado se desmanteló a un grupo criminal que operaba entre los estados de Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, se trabajó contra una red que se fortaleció entre Hidalgo y el Estado de México, y que involucraba empresas fachada y gaseras.

Explicó que entre Chihuahua, Hidalgo, Edomex y CDMX realizaron operaciones donde se detuvieron a siete personas por la obtención ilegal de combustible, hubo comercialización entre Querétaro, Chihuahua, Tamaulipas y Edomex.

“Se ejecutaron ordenes de cateo en 20 inmuebles, 10 en el Estado de México y 10 en Hidalgo durante el operativo fueron detenidas siete personas entre ellas el líder del grupo identificado como Mauricio N, quien coordinaba las operaciones logísticas y mantenía vínculos, con otros mandos regionales”. —

“Entre los detenidos se encuentran operadores financieros, administradores y colaboradores clave, responsables de la dispersión de recursos, la operación de las empresas fachada y la coordinación de la sustracción de recursos entre ellas el líder del grupo identificado como Mauricio “N”, alias “El Pepón”, operador logístico y financiero encargado de coordinar el envío de hidrocarburos robados, Jorge N, un deño y administrador de gaseras, empresas utilizadas para el lavado de dinero así como la venta de hidrocarburo robado, además de fungir como vínculo con otros mandos regionales”.

Como parte de la Estrategia para combatir el robo de hidrocarburos, instruida por la Presidenta @Claudiashein, trabajos de inteligencia e investigación permitieron la ejecución de 11 acciones operativas en Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México, donde fueron detenidas… pic.twitter.com/2ZYJUt1wIC — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 22, 2026

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¿Cómo operaba la red de empresas fachada?

Ulises Lara López, fiscal Especial de Investigación y Asuntos Relevantes de la FGR, explicó que estas compañías habrían simulado operaciones comerciales por montos que alcanzan los 23 mil millones de pesos, utilizando mecanismos diseñados para aparentar legalidad en la importación y comercialización de combustibles, enfatizó que existía una red que incluía factureros e incluso se tenía uso de buques.

“Los cargamentos etiquetados en muchos casos como aditivos, lubricantes o aceites, ingresan a territorio mexicano mediante esquemas documentales simulados, por medio de declaraciones falsas, documentación adulterada, sobre volúmenes y muestras, además de emisión de facturas apócrifas”. —

“Por medio de la constitución y uso de empresas fachada, se realizan triangulaciones financieras así como pagos ilícitos asociados a operaciones de descarga, transporte y operaciones comerciales diseñadas para aparentar legalidad, haciendo uso de ventanas operativas y fallas de supervisión”.

Desde el inicio de la administración de la Presidenta @ClaudiaShein, se ha reforzado la Estrategia contra el robo de hidrocarburos, dando continuidad a las acciones previas y bajo una política de cero tolerancia a la corrupción y combate a la impunidad, con el objetivo de… pic.twitter.com/VDmxgh2tWu — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 22, 2026

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¿Qué sentencias se han dictado hasta ahora?

Así mismo dio a conocer que hasta el momento se han dado dos sentencias relevantes, en primer lugar tres personas detenidas en Edomex sentenciadas a ocho años de prisión y realizar la reparación del daño por 651 mil 101 pesos entre otras cosas se les decomisaron 11 tractocamiones y otros vehículos.

La segunda sentencia por un caso de 2025 por una organización que trafica armas desde la frontera sur hasta Salamanca Guanajuato. En el cateo se detuvo a varias personas, contra seis de ellas el 15 de abril se obtuvo sentencia por ocho años de prisión y multas.

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