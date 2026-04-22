Mx - Marina decomisa más de 6 mil litros de combustible ilegal en Michoacán y detiene a tres personas

La Secretaría de Marina (Semar) aseguró una embarcación con 103 bidones de combustible en las costas de Michoacán, en un operativo de vigilancia marítima que derivó en la detención de tres personas. La acción se realizó frente a Lázaro Cárdenas como parte de los patrullajes permanentes para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales.

De acuerdo con reportes oficiales retomados por medios nacionales, los tripulantes no pudieron acreditar la legal procedencia del hidrocarburo, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. La intervención forma parte de la estrategia de la Semar como Guardia Costera para frenar redes de suministro ilegal en el Pacífico.

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Más de 100 bidones y un volumen que apunta a operación criminal

El aseguramiento incluyó 103 bidones con capacidad aproximada de 60 litros cada uno, lo que representa un volumen cercano a los 6 mil litros de combustible. Aunque la cifra final será determinada mediante peritajes, la magnitud del cargamento descarta un uso doméstico o individual.

Este tipo de decomisos suele estar vinculado a esquemas de abastecimiento para embarcaciones dedicadas a actividades ilícitas en altamar, como tráfico o transporte irregular. Autoridades consideran que el combustible sería utilizado para mantener en operación rutas marítimas fuera de control institucional.

Detenidos y apertura de investigación federal

Los tres sujetos detenidos fueron trasladados junto con la embarcación y el hidrocarburo asegurado ante el Ministerio Público, donde se abrió una carpeta de investigación. La falta de documentación que acreditara la legalidad del combustible fue el elemento determinante para su detención.

La Semar no ha detallado la identidad de los implicados, pero confirmó que el caso será investigado para determinar posibles vínculos con redes criminales. Este tipo de operativos busca no solo decomisar recursos, sino desarticular estructuras completas de operación logística ilegal.

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Vigilancia marítima: eje del combate al huachicol en altamar

¿En qué consiste?

Patrullajes constantes por mar, aire y tierra

Participación de la Décima Sexta Zona Naval

Funciones de Guardia Costera en aguas nacionales

La operación refuerza la vigilancia en una de las zonas estratégicas del Pacífico mexicano, donde el trasiego de combustible ilegal ha encontrado rutas alternas fuera del territorio terrestre. En este sentido, la Marina ha intensificado su presencia para cerrar espacios a estas actividades.

Autoridades subrayan que estos aseguramientos impactan directamente en la capacidad operativa de grupos delictivos, al cortar el suministro que mantiene en movimiento sus embarcaciones. La estrategia apunta a debilitar la infraestructura logística que sostiene estas redes en el mar.