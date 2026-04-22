Hoy No Circula 22 de abril: ¿Qué autos descansan este miércoles en CDMX y Edomex?( Getty Images )

Si tienes planes para circular por la metrópoli este 22 de abril, es fundamental que verifiques si tu vehículo tiene permitido salir a las calles de acuerdo al Hoy No Circula. Recuerda que durante esta temporada de ozono, las autoridades ambientales mantienen una vigilancia estrecha, especialmente en días con alta radiación solar como el de hoy.

Evita que un descuido arruine tu jornada y afecte tu bolsillo con una visita innecesaria al corralón. Aquí te detallamos las restricciones vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este miércoles 22 de abril de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito son:

Vehículos con engomado ROJO.

Terminación de placa 3 y 4.

Holograma de verificación 1 y 2.

Multa por no reemplacar en Edomex 2026: 4 sanciones “millonarias” que inician en corralón

¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar sin temor a multas por la CDMX y el Edomex son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

Licencia permanente 2026: ¿Adelantan fecha límite? Este es el plazo para sacarla en México

No respetar el Hoy No Circula puede representar un golpe fuerte a tu economía. La sanción oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), más el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas para liberar tu vehículo del depósito.