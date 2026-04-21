Hoy No Circula 21 de abril 2026: ¿Qué placas descansan hoy para evitar multas en CDMX y Edomex?( Getty Images )

La actividad en la metrópoli no se detiene y, para que tu jornada fluya sin contratiempos, es vital verificar si tu vehículo tiene permitido transitar este 21 de abril. Recuerda que durante la primavera, la alta radiación solar y los vientos escasos favorecen la concentración de contaminantes, por lo que respetar el Hoy No Circula es nuestra mejor defensa contra las contingencias ambientales.

No permitas que una infracción arruine tus planes. Aquí te detallamos quiénes deben quedarse en casa hoy entre las 5:00 y las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este martes 21 de abril de 2026?

De acuerdo con el programa oficial, los vehículos que deben suspender su circulación en la Zona Metropolitana son:

Vehículos con engomado ROSA.

Terminación de placa 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar sin temor a multas por la metrópoli son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula puede representar un golpe fuerte a tu bolsillo. La sanción económica para este 2026 oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un gasto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), más el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas para liberar tu vehículo del depósito.