Estado no está dispuesto a resolver desapariciones: Buscadoras piden a Volker Türk ser su interlocutor con la Presidenta

El tema de la desaparición personas continúa en el debate público con la coincidencia a nivel internacional de que la situación en México ha tomado graves proporciones, en el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la opinión de Evelina Guzmán Castañeda, vocera del movimiento por nuestros desaparecidos en México, integrante del Colectivo Justicia y Esperanza y de Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García, desaparecida desde hace más de 200 días, confirman que “el Estado no está dispuesto a resolver”, por lo que las buscadoras cuestionaron al Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk ¿Cómo quiere ser recordado? Y le solicitaron ser su interlocutor con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

#AlAire | Mesa de Análisis: Reunión Volker Türk #AsíLasCosasW con @warkentin



🔴Evelina Guzmán Castañeda, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y parte del Colectivo Justicia y Esperanza



🔴Vanessa Gámez, madre de la Joven Ana Ameli García… https://t.co/pgTPQy9yuY — Así Las Cosas (@asilascosasw) April 22, 2026

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Cuestionamientos a la ONU y autoridades

Vanessa Gámez cuestionó el cómo es que unos colectivos tuvieron acceso al diálogo con el Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk y otros no, por lo que refirió “es lo que busca el gobierno, dividir”.

Evelina detalló que durante la reunión con el Alto Comisionado de la ONU, se habló de: omisión, dilatación, colusión de autoridades con grupos criminales, y el lamentable hecho de que “pese a los esfuerzos de las familias las desapariciones siguen siendo permanentes”.

Asimismo, dijo “destacamos la urgencia de retomar el diálogo enfocado a resultados no solo de los protocolos de medidas migratorias”, pues destacó que “pese a la creación del Mecanismo de Apoyo a Migrantes creado en 2017 y su ampliación en 2021… no se ha implementado”.

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Falta de resultados y exigencias

“Persisten casos que se siguen de manera fragmentada sin perspectiva de macro criminalidad, transnacionalidad, ni análisis de contexto”, por lo que refirió que “es importante que las recomendaciones no se queden en papel”, y señaló “falta de voluntad política para los resultados en los procesos, implementación de leyes y seguimiento a recomendaciones”.

Al comisionado dijo se le refirió que “las infancias no son atendidas porque no son vistas, así como comunidades indígenas, ni del movimiento LGBT”, por lo que fue cuestionado.

“Cómo quiere que sea recordada su visita” y los colectivos de buscadoras le pidieron ser su interlocutor para que la Presidenta inicie el diálogo, pues le reiteraron que los derechos de las víctimas y las familias buscadoras han sido vulnerables”.

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