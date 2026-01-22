Desaparición de Ana Amelí cumple 200 días; su madre acusa lentitud de autoridades

Ana Amelí desapareció hace 200 días y la búsqueda ha sido lenta de parte de las autoridades, señala su madre Venesa Gámez.

Luego de que el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, dieran a conocer que la joven senderista desaparición Ana Amelí García pudiera estar en la zona del Ajusco desde hace 200 días, la madre de la joven, Vanesa Gámez afirmó “es verdad que se hizo un despliegue sin precedente, pero creo que la búsqueda en temas de accidente se prolongó demasiado”, por lo que exige que “la burocracia” saque las manos del caso.

“Seguimos con el dolor y el sufrimiento por la desaparición de Ana Amelí”, compartió la madre la joven que presuntamente subió al Pico del Águila acompañada por un grupo de senderistas que no eran sus amigos, hace 200 días en los que la familia no ha sabido nada de ella.

Ana Amelí García Gámez no está ahí



Se hizo una búsqueda impresionante con apoyo de las autoridades, sociedad civil y #MadresBuscadoras. Sin embargo, se dejó de lado la investigación con inteligencia para seguir la pista de quién se la hubiera podido llevar: Vanessa Gámez.



¿Por qué la familia cuestiona la estrategia de búsqueda?

Vanesa reconoció que se hizo una búsqueda sin precedente, pensando en un accidente por lo que grupos de buscadoras y equipos de auxilio se dieron cita, pero afirma, “se dejó de lado la investigación y temas de inteligencia para saber quién se la llevó”.

El tema ahora dijo es saber hacia dónde se la llevaron, una de las líneas de investigación busca que quienes la vieron puedan dar más información, señaló.

La joven había decidido cambiar de carrera en la UNAM, pasando de biología a fisioterapia y se preparaba para retomar sus estudios. Entre sus actividades comunes estaba el contacto con la naturaleza, a Chapultepec, la Marquesa, lugares de escalada, “no era nuevo el senderismo”.

¿Qué señalamientos hace la madre contra las autoridades?

“Lenta”, así calificó Vanesa la respuesta de las autoridades, quienes supusieron que Ana inicialmente se habría ido con amigas, por lo que reclamó que hay pocos policías de investigación y las autoridades tienen miedo de entrar a la zona que está desconectada y compleja.

Las 300 horas de videograbación son de zonas aledañas, porque en el lugar no hay vigilancia alguna, señaló.

Señaló que, a pesar de haber buscado el apoyo de autoridades internacionales, no se ha logrado más que descartar las líneas de investigación de quienes la vieron.

Finalmente, pidió a las autoridades ponerse en su lugar como madre y de las madres de otras jóvenes desaparecidas, e hizo un llamado a que si alguien sabe algo de su hija pueda dar informes para dar con su paradero.