Revela ISSSTE a las candidatas a la jubilación anticipada según nuevas tablas de retiro

Las mujeres de 56 años son las candidatas perfectas a la jubilación anticipada si cotizan al ISSSTE en 2026.

Desde el último año, existen cambios importantes en las reglas de seguridad social que podrían permitirte concluir tu vida laboral antes de lo que esperas. Se trata de una selección basada en años de servicio y el ahorro acumulado que permite determinar quién puede acceder a esto este mismo año. Para que verifiques si tu perfil ya califica, aquí te compartimos lo revelado por parte del ISSSTE a las candidatas a la jubilación anticipada según las nuevas tablas de retiro.

¿A qué edad se puede jubilar una mujer en el ISSSTE?

Una mujer se puede jubilar en el ISSSTE a los 56 años de edad actualmente, gracias a un decreto que establece una ventaja muy clara para las trabajadoras. Lo mejor de todo es que esta cifra continuará disminuyendo cada tres años.

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¿Cuándo me puedo jubilar anticipadamente con la nueva ley?

La oportunidad de acceder a la jubilación anticipada en el ISSSTE para mujeres se permite cuando consigues tener tus años de cotización y el calendario de edades siguientes:

Tener 28 años de cotización (en el caso de las mujeres) o 30 años (para los hombres).

Tu edad debe coincidir con la tabla vigente del ISSSTE para el año en curso.

¿Cuál es la nueva edad para jubilarse en 2026?

En 2026, la nueva edad para jubilarse en 2026 es de 58 años para los hombres, edad que está vigente para este ciclo y representa el escalón actual de la reducción gradual. Si ya tienes esta edad y cuentas con el tiempo de servicio requerido, tienes chance para iniciar el proceso.

¿Cómo saber si entró a la jubilación anticipada?

Para saber si entras en el beneficio de la jubilación anticipada del ISSSTE lo primero que debes hacer es checar tu régimen laboral:

Trabajadoras que pertenecen al régimen del Artículo Décimo Transitorio.

Quienes decidieron no migrar a las cuentas individuales de las Afores.

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