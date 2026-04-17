Jubilación anticipada para mujeres: Sheinbaum decretó que podrán retirarse antes que hombres

Tras los cambios al ISSSTE, se abre la puerta a la jubilación anticipada para mujeres, cumpliendo con la medida donde Sheinbaum decretó que podrán retirarse antes que hombres.

Desde la entrada en vigor del decreto firmado por la presidenta y publicado en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2025, las reglas para el retiro de los trabajadores del ISSSTE han cambiado sustancialmente estableciendo una reducción gradual en la edad mínima para pensionarse por adelantado, marcando por primera vez una pauta distinta que favorece la jubilación anticipada para mujeres, pues tras el ajuste, Sheinbaum decretó que podrán retirarse antes que hombres para reconocer su trayectoria laboral.

¿Qué edad hay que tener para la jubilación anticipada?

La edad que hay que tener para la jubilación anticipada ordinaria por años de servicio actualmente empieza en 56 años para mujeres y 58 años para hombres. Todo esto funciona bajo una tabla de reducción gradual que se moverá año con año, la cual tiene como meta final el año 2034.

Entre 2025 y 2027, la edad mínima será de 56 años para mujeres y 58 para hombres.

Para el periodo de 2028 a 2030, se reduce a 55 años en mujeres y 57 en hombres.

En el lapso de 2031 a 2033, quedará en 54 años para mujeres y 56 para hombres.

A partir de 2034 en adelante, se establecerá en 53 años para mujeres y 55 para hombres.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum fija nueva edad mínima de jubilación: Los requisitos para pensionarte con 53 años

¿Quién puede jubilarse antes de los 55 años en México?

Las personas que pueden acceder a la jubilación anticipada antes de los 55 años en México son, de acuerdo con las nuevas tablas de edad mínima, únicamente las trabajadoras al servicio del Estado, específicamente aquellas que realicen su trámite a partir del año 2031, cuando la edad mínima baje a 54 años, y a partir de 2034, cuando la edad mínima final se quede en 53 años.

¿Qué edad tienes que tener para la jubilación anticipada?

La edad que tienes que tener para la jubilación anticipada bajo este decreto depende mucho del año en que decidas iniciar tu trámite y de tu género. Como te explicamos anteriormente, mujeres con 56 años y hombres a los 58 años en 2026.

TE PUEDE INTERESAR: Retiro anticipado IMSS con Ley 1997: Estos son los requisitos para jubilarse a los 55 años