Jubilación anticipada confirmada: Así podrás pensionarte a los 53 años con el nuevo decreto

El ajuste gradual en las tablas de edad es el eje de esta jubilación anticipada confirmada, permitiendo que bajo ciertas condiciones puedas pensionarte a los 53 años con el nuevo decreto.

El panorama para el retiro en México está dando un giro importante gracias a las nuevas modificaciones que ajustan las edades mínimas, permitiendo que se abra una puerta para quienes buscan dejar la vida laboral mucho antes, estableciendo un esquema de reducción paulatina que beneficia a quienes llevan años cotizando. Entender cómo se aplicarán estos cambios es bien importante para que puedas planear una ruta hacia el retiro, por lo que aquí te presentamos los detalles de la jubilación anticipada confirmada y la forma en la que podrás pensionarte a los 53 años con el nuevo decreto.

¿Cuándo se puede pedir la jubilación anticipada?

La jubilación anticipada se puede pedir en el momento en que tus años de servicio coincidan con la edad mínima permitida por las nuevas tablas de jubilación del ISSSTE.

¿Qué necesito para pensionarme a los 50 años?

Para pensionarte a los 50 años bajo el esquema actual del Décimo Transitorio y el nuevo decreto de reducción gradual, no es posible obtener tu pensión. Estos solo establecen pisos mínimos de edad que son superiores a los 50 años; intentar hacerlo antes es casi imposible.

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¿Cómo me podré jubilar a los 53 años?

Para lograr la jubilación anticipada a los 53 años bajo el régimen del Décimo Transitorio, debes cumplir con:

Ser mujer trabajadora: Según la tabla de ajuste gradual, la edad de 53 años es un beneficio que aplicará solo para las mujeres.

Según la tabla de ajuste gradual, la edad de es un beneficio que aplicará solo para las mujeres. Esperar al año 2034: El calendario oficial indica que será hasta el 1 de enero de 2034 cuando las mujeres puedan ejercer este derecho al cumplir los 53 años de edad .

El calendario oficial indica que será hasta el cuando las mujeres puedan ejercer este derecho al cumplir los . Años de servicio completos: Es indispensable contar con 28 años de cotización al ISSSTE.

¿Cuándo se tiene derecho a la jubilación anticipada?

El derecho a la jubilación anticipada se adquiere cuando el trabajador pertenece al régimen del Artículo Décimo Transitorio, decidió no aceptar los bonos de pensión en su momento y cumple estrictamente con el tiempo de servicio requerido por la ley.

¿Cuál es la edad mínima para la jubilación anticipada?

La edad mínima para la jubilación anticipada en este año 2026 es de 56 años para las mujeres y 58 años para los hombres. Toma en cuenta que, según lo publicado en el DOF, esta edad disminuirá cada tres años hasta estabilizarse en 53 años para ellas y 55 años para ellos a partir del año 2034.

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