Michael Jackson en CDMX: Cómo y cuándo visitar la exposición de la película completamente GRATIS

Los fans de Michael Jackson tienen un nuevo plan en la Ciudad de México y sin gastar un solo peso. Se trata de una experiencia inmersiva gratuita inspirada en la película ‘Michael’, que busca calentar motores para el estreno.

Así que si eres fan del cantante, mejor conocido como “El Rey del Pop”, no te puedes perder esta exposición temporal. Sigue leyendo para enterarte de todos los detalles.

¿De qué trata la exposición de Michael Jackson en CDMX?

Esta exposición está diseñada como un recorrido interactivo que te lleva por distintas etapas de la vida del “Rey del Pop”. El espacio cuenta con cinco salas temáticas, donde podrás ver vestuarios, fotografías y elementos de la película, además de escuchar la música que marcó generaciones.

También incluye una zona especial para bailar y recrear los pasos icónicos de Jackson, donde incluso puedes grabar tu propio video. La idea no es solo observar, sino sumergirte en su universo artístico.

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¿Cuándo y dónde es la exposición gratis de Michael Jackson?

La experiencia estará disponible en dos periodos:

Del 17 al 19 de abril

Y del 24 al 26 de abril de 2026

En un horario de 12:00 a 20:00 horas, con entrada completamente gratuita y sin necesidad de registro previo. Se lleva a cabo en el centro comercial Reforma 222, en la CDMX.

Así que si no te quieres perder la exposición de Michael Jackson en CDMX, será mejor que apartes este fin de semana para que puedas disfrutar de toda la experiencia del cantante y su película, que seguro lo harán más icónico de lo que ya es.

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¿Qué temas podría tocar la película de Michael Jackson?

Esta activación forma parte de la promoción de ‘Michael’, la película biográfica que retrata la vida del cantante, desde sus inicios hasta convertirse en un fenómeno global. El filme llegará a los cines el 22 de abril de 2026, por lo que esta experiencia funciona como una especie de “previa” para los fans.

El entretenimiento ya no solo se consume en pantalla. Ahora, las películas buscan crear espacios físicos donde el público pueda interactuar, tomarse fotos y formar parte del universo de la historia antes de verla.