La película de Michael Jackson revive la relación más polémica de su vida: Su papá, Joseph Jackson

El estreno de la esperada película biográfica de Michael Jackson está cada vez más cerca y, conforme se acerca su llegada a los cines, uno de los temas que más conversación ha generado es la compleja relación que tuvo con su padre.

Más allá de la música y el éxito, la historia del llamado “Rey del Pop” también está marcada por una infancia difícil, en la que la figura paterna jugó un papel clave tanto en su formación artística como en los conflictos personales que lo acompañaron toda su vida.

¿Qué pasó entre Michael Jackson y su papá, Joseph Jackson?

El padre del cantante, Joseph Jackson, fue conocido por su estilo estricto como manager de The Jackson 5, agrupación con la que Michael Jackson inició su carrera desde muy pequeño.

Diversos testimonios del propio artista a lo largo de los años señalaron que su infancia estuvo marcada por disciplina extrema, presión constante e incluso episodios de maltrato físico y emocional. Michael Jackson habló en entrevistas sobre el miedo que sentía hacia su padre, así como el impacto que esto tuvo en su autoestima y en su vida adulta, convirtiéndose en uno de los aspectos más delicados de su historia personal.

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¿Revive la polémica entre Michael Jackson y su papá en la película biográfica?

La cinta biográfica titulada “Michael” llegará a los cines el 22 de abril de 2026, y promete abordar tanto el ascenso del cantante como los momentos más difíciles de su vida. Uno de los puntos centrales será precisamente su relación con Joseph Jackson, mostrando cómo su exigencia ayudó a construir una carrera histórica, pero también dejó huellas profundas en la vida del artista.

La película buscará dar una visión más completa del entorno familiar en el que creció, algo que durante años ha generado debate entre fans y críticos.

A lo largo del tiempo, la figura de Joseph Jackson ha sido vista desde distintas perspectivas: mientras algunos lo consideran un padre que impulsó el talento de sus hijos, otros lo señalan como una figura autoritaria que afectó el desarrollo emocional de Michael.

Este contraste es justamente lo que vuelve tan relevante la narrativa que presentará la película, ya que toca un tema que sigue siendo incómodo pero fundamental para entender la vida del artista.