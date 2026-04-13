El thriller que arrasa en Netflix: La película que ya es número 1 en México y todos están viendo

Mx - La película de Netflix que no se despega del no. 1

Una película se ha colocado como la más vista en México dentro de Netflix, superando a todos los estrenos recientes y convirtiéndose en el título del que todos están hablando en este momento. De acuerdo con rankings de audiencia de Flixpatrol, la historia de ‘Trash’ ya ocupa el Top 1 en México, consolidándose como el contenido más popular de la plataforma en el país.

Pero eso no es todo, su impacto no se queda solo en México, sino que también está dominando en el mundo, y a pesar de tener opiniones divididas, no deja de estar en los hogares de todos.

¿De qué trata ‘Trash’ la película que está dominando Netflix?

La historia mezcla desastre natural con supervivencia extrema. Todo ocurre cuando un huracán de gran magnitud golpea una ciudad costera, provocando caos total pero lo peor no es la tormenta.

Las inundaciones traen consigo una amenaza inesperada, depredadores mortales que convierten el lugar en una trampa, obligando a los sobrevivientes a luchar por su vida en condiciones límite. El resultado es un thriller intenso, con momentos de tensión constante y situaciones que escalan rápidamente.

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¿Por qué todos están viendo esta película?

El fenómeno no es casualidad. Hay varios factores detrás:

Una historia fácil de enganchar desde el inicio

Suspenso constante y ritmo rápido

Elementos de desastre que elevan la tensión

El efecto viral dentro de Netflix

Además, su estreno reciente ha hecho que entre directo al radar de millones de usuarios. El éxito fue inmediato. Tras su estreno, ‘Trash’ logró posicionarse como la más vista en varios países e incluso a nivel mundial, algo que pocas producciones consiguen en tan poco tiempo.

Este tipo de crecimiento suele venir acompañado de algo clave como la curiosidad masiva. La gente entra a verla y termina recomendándola.

Mx - 'Trash', la peli que está arrasando en Netflix Ampliar

¿Por qué llama tanto la atención?

‘Trash’ es la película que combina dos miedos muy básicos en una sola historia. Por un lado, el caos de un desastre natural y por otro, el peligro constante de no saber qué hay debajo del agua. Esa mezcla hace que la tensión nunca desaparezca.