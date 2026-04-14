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Las 2 series de HBO Max más vistas en el mundo que marcan el inicio de una nueva era en streaming

Por un lado, una historia que marcó a toda una generación, por el otro, un drama intenso está llegando a su punto más alto y juntas, impulsan el streaming como pocas veces

Mx - Las 2 series de HBO Max más vistas en el mundo que marcan el inicio de una nueva era en streaming

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Soy socióloga egresada de la UAM Xochimilco. Escribo para W RadioFernanda Garrido Arellano

En medio de estrenos, finales de temporada y contenido que no deja de llegar, hay dos series que están dominando HBO Max a nivel global, todo con base en el sitio especializado Flixpatrol donde ambas series se colocan como las más vistas en distintos países y generando conversación constante en redes.

Así que si estás obsesionada (o) con ‘Euphoria’ o ‘The Pitt’, sigue leyendo por qué es que son las dos series más vistas de HBO Max.

‘Euphoria’: El regreso que está rompiendo internet

Después de una larga espera, la serie volvió con su temporada 3, estrenando su primer episodio y reactivando a toda su comunidad de fans.

La historia de ‘Euphoria’ sigue explorando la vida de un grupo de jóvenes que enfrentan problemas reales como relaciones, adicciones, identidad y presión social, todo con una narrativa visual muy intensa. Lo que la hace destacar es su capacidad de incomodar, emocionar y generar conversación en cada capítulo.

Y sí, su regreso ya la colocó otra vez entre lo más visto del mundo, dejando a todos los espectadores esperando por más capítulos cada domingo.

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Mx - 'Euphoria' entre las dos series más vistas de HBO Max

‘The Pitt’: El drama que está llegando a su punto más alto

Por otro lado, esta serie médica se encuentra en la recta final de su segunda temporada, y cada episodio ha ido subiendo la intensidad.

The Pitt, sigue a un grupo de profesionales de la salud que trabajan bajo presión extrema, enfrentando decisiones difíciles que afectan tanto su vida personal como profesional. Su estilo casi en tiempo real y su enfoque emocional la han convertido en una de las series más adictivas del momento.

Ahora, con su final cerca, el interés está en su punto máximo.

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Mx - 'The Pitt' entre las 2 series más vistas de HBO Max

¿Por qué ‘Euphoria’ y ‘The Pitt’ son las series más vistas en el mundo?

La respuesta es muy sencilla, y es que ambas series están en momentos opuestos pero igual de poderosos.

Una acaba de empezar y genera expectativa. La otra está por terminar y genera urgencia. Esa combinación es perfecta para el streaming ya que, mantiene a los usuarios entrando constantemente, ya sea para ponerse al día o para no perderse lo que sigue.

Y por eso, sin importar cuál veas primero, lo más probable es que termines viendo las dos.

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