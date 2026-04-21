Amnistía Internacional alerta por crisis de desapariciones y retrocesos en derechos humanos

La crisis de desapariciones fue señalada por Amnistía Internacional al advertir que en México persisten retrocesos en materia de derechos humanos y urgió al Estado a atender de fondo la crisis de desapariciones, que continúa en aumento en el país.

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El organismo internacional presentó su informe La situación de los derechos humanos en el mundo 2025/26 y un balance del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En conferencia de prensa, Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México, sostuvo que el país enfrenta una situación crítica que requiere no solo reconocimiento, sino acciones concretas y apertura a la cooperación internacional.

¿Qué acciones urgentes se plantean ante la crisis?

Llamó al gobierno mexicano a aceptar el exhorto del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que busca fortalecer las acciones para investigar, sancionar y prevenir estos delitos, en un contexto donde la crisis ha sido calificada como generalizada.

🔴 Presentación del Informe Anual 2025: La situación de los derechos humanos en el mundo



En un contexto global marcado por el aumento de conflictos, retrocesos democráticos y ataques a las libertades, este informe analiza el estado de los derechos humanos a nivel mundial.… https://t.co/X1zlakQnXh — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) April 21, 2026

La directora de Amnistía Internacional México señaló que el país enfrenta una crisis estructural, donde la impunidad y la falta de capacidades institucionales siguen siendo obstáculos centrales, mientras que las familias continúan asumiendo labores de búsqueda ante la ausencia del Estado.

Olivares Ferreto, enfatizó que el feminicidio de Edith Guadalupe en la Ciudad de México es una dolorosa constatación de que las fiscalías especializadas, leyes, protocolos y mecanismos de coordinación entre unidades sigue siendo insuficiente.

Anotó que el informe también señala que la tortura sigue siendo una práctica generalizada en un contexto de impunidad, además de que fuerzas de seguridad reprimen protestas en distintas entidades del país.

¿Qué riesgos y recomendaciones señala el organismo?

La funcionaria advirtió que algunas decisiones recientes, particularmente en materia de seguridad y justicia, podrían representar retrocesos, al mantener figuras como la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, además de insistir en un modelo de seguridad con fuerte presencia militar.

En su informe la organización subrayó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad clave para replantear su política pública, pero advirtió que esto solo será posible si se reconocen las fallas actuales y se adoptan medidas que garanticen verdad, justicia y reparación para las víctimas.

El organismo evidenció que en nuestro país persisten desapariciones, violencia contra periodistas y defensoras, además de represión de protestas.

El informe evidencia que, en 2025, México registró un deterioro en materia de derechos humanos, marcado por el debilitamiento de mecanismos de protección y el aumento de la violencia contra periodistas, personas defensoras y colectivos de búsqueda.

Agregó que México se mantiene entre los países más peligrosos para estas actividades, mientras aumentan los casos de acoso judicial contra comunicadores.

Amnistía Internacional también planteó una serie de recomendaciones para fortalecer las instituciones, mejorar la atención a víctimas y garantizar condiciones reales de respeto a los derechos humanos, en un escenario donde las desapariciones siguen marcando la agenda nacional.

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