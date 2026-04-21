Mx - Descuento del 90% en multas CDMX 2026: requisitos, fechas y quiénes sí pueden pagar menos FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México lanzó un programa de regularización que permite a miles de automovilistas pagar solo el 10% de sus multas de tránsito. La medida, incluida en el Paquete Económico 2026, busca reducir adeudos acumulados y facilitar que los conductores se pongan al corriente sin cargar con recargos que, en muchos casos, duplican o triplican la deuda original.

El beneficio aplica a infracciones levantadas entre 2019 y 2025, con una condonación de hasta el 90% sobre el monto principal y el 100% en recargos y actualizaciones. En la práctica, esto significa que una multa de varios miles de pesos puede reducirse de forma considerable si se liquida dentro del periodo establecido.

La fecha límite es el 30 de abril de 2026. Después de ese día, el descuento desaparece y los adeudos regresan a su monto original, por lo que autoridades capitalinas insisten en aprovechar la ventana antes de que cierre.

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Quiénes pueden obtener el descuento del 90% en multas de tránsito en CDMX

El programa está dirigido a propietarios de vehículos particulares y concesionarios de taxi con infracciones registradas en la Ciudad de México. Para acceder, las multas deben estar firmes, es decir, no en proceso de impugnación ni bajo litigio administrativo.

Además, las sanciones deben estar debidamente registradas en el sistema oficial. En la mayoría de los casos, el descuento se aplica automáticamente al consultar las placas en el portal de la Secretaría de Finanzas, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Sin embargo, en situaciones específicas, como solicitudes formales de condonación, puede requerirse documentación como identificación oficial, comprobante de propiedad del vehículo e incluso un escrito libre solicitando el beneficio.

Qué multas entran y cuáles quedan fuera del programa

No todas las infracciones califican. El esquema está diseñado principalmente para faltas no graves, dejando fuera aquellas que representan riesgo para terceros o están vinculadas a delitos.

Entre las exclusiones más relevantes se encuentran:

Infracciones que hayan provocado lesiones

Casos relacionados con delitos

Uso indebido de carriles confinados (como Metrobús)

Manejo bajo efectos de alcohol o drogas

Exceso de velocidad considerado grave

Reincidencia en faltas de tránsito

Esto significa que el beneficio no es universal, sino selectivo. La intención es incentivar el cumplimiento sin perdonar conductas de alto riesgo.

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Cómo pagar con el descuento y evitar perder el beneficio

El proceso es directo. Los automovilistas deben ingresar al portal de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, consultar sus multas con la placa y verificar si el descuento ya está aplicado.

Si la infracción es elegible, el sistema mostrará el monto reducido y permitirá generar una línea de captura. El pago puede realizarse en línea o en centros autorizados como bancos y tiendas de conveniencia.

Es importante considerar que el beneficio solo se activa al pagar dentro del plazo vigente. Si no se liquida a tiempo, el descuento se pierde automáticamente y la multa vuelve a su valor completo.

Por qué el gobierno ofrece este descuento y qué implica para los conductores

Más allá del alivio económico inmediato, el programa busca aumentar la recaudación y reducir el número de adeudos pendientes en la capital. También facilita que los conductores puedan realizar trámites como verificación vehicular o renovación de licencia sin bloqueos por multas.

Para los automovilistas, representa una oportunidad concreta de regularizar su situación pagando mucho menos. Pero también es un recordatorio de que las sanciones seguirán aplicándose con normalidad en 2026, ya que las multas emitidas este año no entran en el esquema de condonación.

E descuento es temporal, condicionado y con fecha de caducidad. Quien lo aproveche, paga menos; quien lo deje pasar, enfrentará el costo completo.