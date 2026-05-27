La ola más grande del mundo 2026: CDMX confirma fecha y cómo participar para buscar el Récord Guinness

Así puedes participar en la ola más grande del mundo en CDMX. Getty Images

La Ciudad de México quiere hacer historia antes del Mundial 2026. Autoridades capitalinas y organizadores confirmaron oficialmente la fecha para intentar romper el Récord Guinness de la ola humana más grande del mundo, un evento que busca reunir a miles de personas en uno de los puntos más emblemáticos del país.

La iniciativa forma parte de las actividades rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde la CDMX será una de las sedes principales junto con Estados Unidos y Canadá. El objetivo es convertir a la capital mexicana en protagonista de un récord internacional que podría atraer atención mundial semanas antes del torneo.

De acuerdo con los organizadores, el evento se realizará el próximo 5 de junio de 2026 y contará con la participación de aficionados, familias, estudiantes y turistas que quieran formar parte de la llamada “ola más grande del mundo”.

¿Cuándo será la ola más grande del mundo en CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el intento oficial para romper el Récord Guinness se llevará a cabo el 5 de junio del 2026.

La dinámica será sencilla:

El Zócalo capitalino y avenidas cercanas, donde se espera la presencia de decenas de miles de personas

Los asistentes deberán coordinar movimientos consecutivos para generar una ola humana masiva sincronizada, similar a las que suelen realizarse en estadios de futbol

El evento contará con supervisión oficial de representantes de Guinness World Records, quienes validarán si se cumplen las reglas internacionales para romper la marca

Además, autoridades capitalinas adelantaron que habrá pantallas, actividades culturales y operativos especiales de movilidad y seguridad para controlar la concentración masiva de personas en el Centro Histórico.

¿Cómo participar en el intento de Récord Guinness en México?

La convocatoria estará abierta al público en general y el registro podrá realizarse mediante plataformas oficiales del Gobierno de la CDMX y de los organizadores del Mundial 2026.

Los participantes recibirán horarios específicos, recomendaciones de acceso y zonas asignadas para garantizar que la ola humana pueda ejecutarse de forma coordinada.

Aunque la participación será gratuita, las autoridades recomendaron llegar con varias horas de anticipación debido al gran número de asistentes que se espera para el evento.

Organizadores también señalaron que el intento de récord busca promover el turismo, la convivencia y el ambiente futbolero previo al arranque del Mundial.

CDMX busca convertirse en protagonista rumbo al Mundial 2026

La Ciudad de México ha intensificado sus actividades internacionales rumbo a la Copa Mundial. Además de remodelaciones urbanas y mejoras de movilidad, el gobierno capitalino busca posicionar a la ciudad como uno de los principales centros turísticos y culturales durante el torneo.

La ola más grande del mundo forma parte de esa estrategia. Autoridades consideran que este tipo de eventos ayudan a proyectar una imagen global de la capital y generan derrama económica para hoteles, restaurantes y comercios.

En redes sociales, la convocatoria ya comenzó a viralizarse entre aficionados al futbol y usuarios que buscan formar parte de un posible Récord Guinness.

La expectativa es alta porque, si se rompe la marca, México podría registrar uno de los eventos masivos más importantes previos al Mundial 2026 y convertir a la CDMX en el escenario de una celebración histórica frente a millones de personas alrededor del mundo.