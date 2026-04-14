Mx - 31 Minutos dará concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México: fecha, detalles y lo que se sabe del evento

El fenómeno chileno 31 Minutos prepara su llegada a la capital mexicana con un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. El espectáculo forma parte de una nueva etapa de presentaciones en vivo del proyecto, que ha ganado popularidad en Latinoamérica por su humor satírico, música y crítica social.

La presentación se realizaría en la plancha de la Zócalo de la Ciudad de México, uno de los espacios públicos más importantes del país y sede habitual de conciertos masivos gratuitos. El evento ha sido difundido por medios nacionales e internacionales como parte de la agenda cultural de 2026, programado para el próximo 30 de abril, con motivo de la celebración del Día del Niño y de la Niña en México.

RECOMENDADO: ¿Qué te pasa Policarpo? Ya salió el Tiny Desk de 31 minutos, Tulio

Concierto de 31 Minutos en CDMX: lo que se sabe hasta ahora

La propuesta contempla un show en vivo con formato musical, que retoma personajes emblemáticos del universo de 31 Minutos y su estilo característico de noticiero paródico. El evento sería de acceso libre, siguiendo la tradición de espectáculos masivos organizados en el Zócalo capitalino.

Fecha: 30 de abril de 2026

Hora: 19:00 horas

Acceso: gratuito

Formato: concierto en vivo con banda y personajes del programa

Lugar: Zócalo de la Ciudad de México

RECOMENDADO: Go karts gratis en esta Utopía: horarios, requisitos y acceso en CDMX

Un fenómeno cultural que cruza fronteras

31 Minutos se ha consolidado como un proyecto cultural con fuerte impacto en México, donde su mezcla de sátira, música y crítica social ha conectado con distintas generaciones. Sus presentaciones en vivo han agotado boletos en distintos recintos del país, lo que anticipa una alta demanda para su posible concierto en espacio abierto.

El anuncio ha generado conversación en redes sociales y medios, posicionando el evento como uno de los más esperados dentro de la agenda cultural de la capital en 2026. Aunque aún se esperan detalles oficiales definitivos, todo apunta a que será uno de los espectáculos gratuitos más concurridos del año en la CDMX.