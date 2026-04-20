Se reúnen integrantes de la SCJN con Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

Defender la independencia judicial en México, así como la autonomía e imparcialidad del Poder Judicial, son fundamentales para garantizar la justicia, coincidieron el ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); el magistrado Gilberto Bátiz García, presidente de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); la magistrada Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), con Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

¿Qué temas se abordaron durante el encuentro en la sede de la SCJN?

Durante el encuentro, en el que también participaron las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Sara Irene Herrerías Guerra y los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García, se destacó la importancia de considerar la pluriculturalidad del país como una forma de garantizar los derechos, incluso para quienes siempre han sido excluidos de la justicia, particularmente de los pueblos indígenas y el avance del reconocimiento de la justicia pluricultural.

En la reunión, que se realizó en la sede de la SCJN, las personas asistentes destacaron elementos clave para la construcción de sociedades más justas, incluyentes y cohesionadas.

El Poder Judicial mexicano y la ONU-DH se comprometieron a seguir colaborando en acciones para fortalecer el sistema de justicia en favor de los derechos de todas las personas.

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¿Quiénes más estuvieron presentes en esta reunión de alto nivel?

Al evento, que se llevó a cabo en el marco de la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en nuestro país, también acudieron Matthias Behnke, director regional de las Américas en la ONU-DH; Humberto Henderson, representante en México de la ONU-DH; Maia Campbell, representante adjunta de la ONU-DH; Enrique Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como Jeniffer Feller Enriquez, directora general de Derechos Humanos y Democracia de la propia Cancillería.

Por parte de la SCJN, estuvieron presentes representantes de las direcciones de Derechos Humanos y Justicia Pluricultural, Igualdad Sustantiva, y Comunicación Social, reforzando el compromiso institucional con la agenda de la ONU en el país.

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