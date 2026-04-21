Morena rechaza informe de desapariciones ante ONU; Türk responde

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sostuvo una reunión este martes, 21 de abril, con senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política.

En el marco de su visita a #México, hoy en la Junta de Coordinación Politica recibiremos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos @UNHumanRights @volker_turk.



Invitaremos a los presidentes de las comisiones de derechos humanos, organismos… — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) April 21, 2026

En el encuentro los senadores particularmente de Morena le expresaron su rechazo al informe que presentó el Comité para la Desaparición Forzada.

El senador Alejandro Mura, presidente de la Comisión de Relaciones exteriores, sostuvo que en particular manifestaron su no aceptación al apartado del informe donde expone que desde el gobierno se mantiene la impunidad y que las desapariciones desaparición en México es un problema generalizado y sistemático.

Murat reiteró que se le informó al Comisionado Volker Türk, que en México se han hecho reformas para prevenir las desapariciones, atender el fenómeno y resarcir el daño a las víctimas.

It is hard to find the words to describe my exchanges today in Mexico with the families of people who have disappeared.



It is harder still to fathom their grief and pain.



Their unshakeable courage, strength, and resilience deeply inspire me; their quest for truth and justice… pic.twitter.com/d89HB4WnM9 — UN Human Rights (@UNHumanRights) April 21, 2026

El senador expresó que el Alto Comisionado reconoció que el tema de la inseguridad y la delincuencia organizada es un fenómeno global que se debe entender y enfrentar desde varias perspectivas.

Mientras que Pablo Angulo del PRI, entregó un reporte sobre desaparecidos en México y la impunidad en miles de casos.