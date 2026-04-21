Morena rechaza informe de desapariciones ante ONU; Türk responde
El Alto Comisionado de la ONU recalco que el reporte no se puede cambiar
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sostuvo una reunión este martes, 21 de abril, con senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política.
En el encuentro los senadores particularmente de Morena le expresaron su rechazo al informe que presentó el Comité para la Desaparición Forzada.
El senador Alejandro Mura, presidente de la Comisión de Relaciones exteriores, sostuvo que en particular manifestaron su no aceptación al apartado del informe donde expone que desde el gobierno se mantiene la impunidad y que las desapariciones desaparición en México es un problema generalizado y sistemático.
Murat reiteró que se le informó al Comisionado Volker Türk, que en México se han hecho reformas para prevenir las desapariciones, atender el fenómeno y resarcir el daño a las víctimas.
El senador expresó que el Alto Comisionado reconoció que el tema de la inseguridad y la delincuencia organizada es un fenómeno global que se debe entender y enfrentar desde varias perspectivas.
Mientras que Pablo Angulo del PRI, entregó un reporte sobre desaparecidos en México y la impunidad en miles de casos.