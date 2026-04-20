Hoy No Circula 20 de abril: ¿Qué autos descansan este lunes en CDMX y Edomex?( Getty Images )

Si ya estás preparando tu ruta para este 20 de abril, es fundamental que verifiques si tu vehículo tiene permiso para transitar. Recuerda que durante abril, la radiación solar y las altas temperaturas facilitan la formación de ozono, por lo que el cumplimiento del Hoy No Circula es vital para evitar que la CAMe active una fase de contingencia ambiental.

No permitas que una multa de inicio de quincena afecte tu bolsillo. Aquí te detallamos las restricciones vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos NO circulan este lunes 20 de abril de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben quedarse en casa hoy son:

Vehículos con engomado AMARILLO.

Terminación de placa 5 y 6.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular sin restricciones?

Los vehículos que están exentos de la medida y pueden transitar libremente por el Valle de México son:

Autos con Holograma 00 y 0.

Vehículos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula este lunes te puede salir caro. La sanción económica oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que representa un golpe al bolsillo de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo que pierdas en el depósito vehicular.