Concluye Javier Duarte su condena de 9 años, pero (por ahora) no sale del Reclusorio Norte

El exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, cumplió formalmente la semana pasada con la sentencia de nueve años de prisión que se le impuso por cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa, sin embargo, no pudo recuperar su libertad.

Lo anterior ya que, como confirmó su abogado a este medio, entró en efecto la medida de prisión preventiva justificada que se le impuso en febrero pasado luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) logró que se iniciara un nuevo proceso penal en su contra por el delito de peculado.

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Fue en septiembre de 2018 cuando un juez federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México le fijó la sentencia de nueve años de prisión al exgobernador, luego de que este voluntariamente aceptó declararse culpable de haber adquirido una serie de terrenos a través de empresas fantasma y con recursos de origen ilícito.

Aunque a la postre intentó retractarse y promovió recursos en tribunales la pena quedó firme. No obstante, la sentencia fue mínima respecto a la condena que podría habérsele impuesto en un juicio tradicional, y que podría haber superado las dos décadas de cárcel.

El año pasado el exgobernador intentó, de forma fallida, que se le concediera un anticipo de algunos meses para recuperar su libertad, y se ordenó que siguiera prisión hasta el 15 de abril de 2026.

Aunque esa fecha ya se cumplió el exmandatario no recobró su libertad debido a que ahora pesa en su contra una medida cautelar de prisión preventiva derivado de una nueva acusación que presentó en su contra al Fiscalía Especializada en Materia de combate a la Corrupción de la FGR por un posible desvío de cinco millones de pesos.

El juez federal a cargo del caso, Gustavo Aquiles Villaseñor, encontró que había datos iniciales para abrir el proceso en contra del exmandatario, y también consideró que, debido al riesgo de una posible fuga, se le debía imponer como medida la prisión preventiva justificada.

Lo anterior significa que Duarte deberá permanecer, por lo menos, hasta agosto próximo en el Reclusorio Norte mientras concluye el plazo de investigación complementaria de su nuevo proceso, o mientras se resuelve el amparo que su abogado, Pablo Campuzano, promovió en contra de este nuevo proceso.

Testimonio clave ¿en riesgo?

Una de las pruebas clave con las que cuenta la FGR en el nuevo proceso abierto en contra de Duarte es la declaración del que fuera su extesorero, Antonio Tarek Abdalà, quien confesó su participación en los desvíos de recursos federales siguiendo las presuntas órdenes de Duarte y de sus secretarios de finanzas. A cambio de esa declaración Tarek obtuvo un criterio de oportunidad.

Ese mismo testimonio también ha sido usado por la FGR como prueba en otros procesos abiertos a diversos exfuncionarios, entre ellos el iniciado por peculado en contra del exsecretario de finanzas de Veracruz, Fernando Charleston Hernández. Dicho exfuncionario promovió un juicio de amparo en contra de dicho proceso.

Aunque la sentencia de dicho juicio de amparo, de la que este medio tiene copia, concluye que no hay elementos para revocar el proceso, sí señala posibles irregularidades de la FGR en la forma en cómo se obtuvo el testimonio de Tarek Abdalá, como diversas fallas y omisiones técnicas, lo que cobra relevancia debido a que a cambio de dicha declaración Tarek obtuvo múltiples beneficios, como la cancelación de diversos procesos en su contra.

La sentencia concluye que la comparecencia de Tarek del 31 de agosto de 2018 resulta ilegal y que el juez natural vulneró el debido proceso, la defensa adecuada y la imparcialidad al darle valor probatorio sin depurar antes su licitud.

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🗓️Lunes 20 de abril de 2026



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