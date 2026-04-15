Diputados aprueban ampliar facultades de la ASF contra corrupción

Aprueban diputados dar más facultades a la ASF para investigar de oficio casos de corrupción de manera inmediata

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 390 voto, la reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que brinda mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que busca aplicar un combate efectivo, e inmediato a la corrupción gubernamental.

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¿Qué cambios incluye la reforma a la ASF?

El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, el legislador del PT, Ricardo Mejía Berdeja, explicó que esta iniciativa da “más dientes” al máximo órgano fiscalizador del país para detectar, investigar y presentar denuncias directamente a las autoridades correspondientes para aplicar las sanciones respectivas respecto a posibles desvíos de recursos del erario y cualquier otro tipo de corruptelas.

“Para darle más dientes a la Auditoría Superior para fortalecer sus capacidades de investigación y denuncia, pone plazos más específicos para todos los procesos de solventación y de pliego de observaciones y responsabilidades para los entes que ejerzan recursos públicos federales y consideramos que esto va a permitir que la ASF pueda ejercer mejor sus atribuciones y perseguir mejor la corrupción”. — Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y legislador del PT

¿Cómo podrán denunciar los ciudadanos?

A su vez la diputada de MC, Iraís Reyes de la Torre explicó que con esta nueva reforma que no recibió ni un solo voto en contra ni siquiera en abstención, y que fue turnada ya al Senado, ahora se permite a cualquier ciudadano presentar una denuncia por corrupción y la autoridad debe investigar de inmediato los servidores públicos presuntos delincuentes.

La Auditoría Superior de la Federación podrá investigar de oficio o por denuncias ciudadanas anónimas.

“Para poder investigar faltas administrativas graves en cualquier momento, ya sea de oficio o derivado de denuncia, ya no tiene excusa para no investigarse y castigarse con todo el rigor de la ley. Permite que la Auditoría promueva ante el tribunal las sanciones por faltas graves. Los recursos públicos son de la gente y la gente tiene derecho a vigilarlo y ahora podrá activar procesos para que haya consecuencias” — Iranís Reyes de la Torre, diputada de MC

¿Qué impacto tendrá en la fiscalización?

Por su parte, la diputada de Morena, Claudia Rivera Vivanco resaltó que el fortalecimiento de la fiscalización superior garantiza que cada peso del erario se traduzca en resultados tangibles para el pueblo de México.

Sostuvo que la iniciativa busca una fiscalización ágil y tecnológicamente avanzada que no solo representa una modernización administrativa, sino reduce la discrecionalidad y optimiza el uso del presupuesto público del Gobierno Federal, las alcaldías y los gobiernos estatales, sin vulnerar sus autonomías operativas

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