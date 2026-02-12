“Es una bola de sandeces”, Javier Duarte explota contra la FGR; el martes se define su suerte

Javier Duarte de Ochoa calificó una “bola de sandeces” los 38 datos de prueba para sustentar la petición de imputarle el delito de peculado

Durante la reposición de la audiencia de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, pospuesta el pasado lunes para este jueves debido a la ausencia de sus abogados por motivos de salud, este jueves otros integrantes de su equipo de defensores solicitaron duplicidad de término constitucional, por tanto, su suerte se definirá hasta el martes 17 de febrero a las 10 horas.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor la medida cautelar de prisión preventiva justificada para Duarte de Ochoa.

el desvío de cinco millones de pesos de un fondo federal que estaba destinado a personas discapacitadas.



¿Por qué se solicitó duplicidad de término constitucional?

Durante el desarrollo de esta, la FGR aportó 38 datos de prueba para sustentar la petición de imputarle el delito de peculado, sin embargo, Javier Duarte de Ochoa dijo que escuchó pacientemente los mismos a los que calificó una “bola de sandeces” pues de estas 38 sólo en tres se le menciona, y una de ellas es de un testigo colaborador.

¿Qué argumentó la defensa ante el juez?

Podrán decir misa, le dijo Duarte al juez Villaseñor, pero no hay un solo dato verificable que lo vincule con el delito que pretenden imputarle.

Hizo una analogía de su situación con un homicidio, al señalar que la FGR está describiendo un homicidio para establecer un vínculo con el que pretenden imputarle el asesinato, como es mi caso, y lo único que habla de mí es un decreto del 19 De diciembre del 2011, que efectivamente Yo emití.

