Mx - Caso Edith Guadalupe: la cronología completa de su desaparición y hallazgo en un edificio de Benito Juárez

El 15 de abril de 2026, Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años, salió de su casa en Iztapalapa rumbo a lo que sería una entrevista de trabajo en la alcaldía Benito Juárez. Su último registro confirmado la ubicó entrando a un edificio en Avenida Revolución 829, sin que después se tuviera rastro de su salida.

A continuación, la cronología paso a paso reconstruida con información oficial y reportes periodísticos permite seguir el recorrido del caso desde su desaparición hasta el hallazgo que ha encendido alertas en la capital del país.

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La salida a una entrevista de trabajo en Iztapalapa

El 15 de abril de 2026, Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, una joven de 21 años originaria de Iztapalapa, salió de su domicilio tras informar a su familia que acudiría a una entrevista laboral. De acuerdo con los reportes recopilados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la joven tomó un vehículo por aplicación con rumbo a la alcaldía Benito Juárez.

Ese traslado quedó registrado en cámaras del sistema de videovigilancia C5, que más tarde permitirían reconstruir su último recorrido conocido.

El edificio 829 de Avenida Revolución en Benito Juárez

Las imágenes de monitoreo confirmaron que Edith Guadalupe llegó a un inmueble ubicado en Avenida Revolución 829, en la colonia San Pedro de los Pinos, un punto que se convirtió desde el inicio en el eje central de la investigación.

De acuerdo con información publicada por medios nacionales, la joven ingresó al edificio sin que existiera posteriormente un registro claro de su salida.

Denuncia de desaparición y activación de búsqueda en CDMX

Al no regresar a casa esa misma noche, su familia presentó la denuncia de desaparición. La FGJCDMX activó los protocolos de búsqueda y comenzó la revisión de cámaras, rutas y testimonios.

La investigación inicial permitió confirmar que el último punto de contacto de Edith coincidía con el edificio de Avenida Revolución. A partir de ese momento, el caso escaló a una búsqueda focalizada en ese inmueble.

Hallazgo en el sótano: lo que encontró la Fiscalía

La madrugada del 17 de abril de 2026, agentes ministeriales ingresaron al edificio para realizar una inspección completa piso por piso.

Durante el operativo fueron localizadas pertenencias de la joven dentro del inmueble, lo que reforzó la hipótesis de que no había salido del lugar.

Horas más tarde, la Fiscalía confirmó el hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe en el sótano del edificio, oculto entre objetos y material de almacenamiento.

El caso fue reclasificado de inmediato como investigación por feminicidio.

Detención de un sospechoso y primeras líneas de investigación

Ese mismo 17 de abril, la FGJCDMX informó la detención de un hombre presuntamente vinculado con los hechos. De acuerdo con reportes periodísticos, se trataría de un guardia de seguridad del inmueble, aunque su participación aún está bajo análisis pericial.

La autoridad capitalina abrió además líneas de investigación sobre posibles omisiones en la actuación inicial, así como sobre la operación interna del edificio.

Qué investiga la Fiscalía CDMX y lo que falta por aclarar

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abiertas varias líneas de investigación, desde la reconstrucción minuto a minuto del ingreso de Edith al edificio, hasta la posible participación de terceros y eventuales fallas en los protocolos de atención temprana.

De acuerdo con información publicada por El País y otros medios nacionales, el caso también ha puesto bajo revisión los mecanismos de respuesta ante desapariciones recientes en la capital.

Por ahora, las autoridades han reiterado que la investigación continúa en curso y que no se descartan nuevas detenciones.

Un caso que expone alertas en los protocolos de búsqueda

El caso de Edith Guadalupe ha generado atención pública no solo por las circunstancias del hallazgo, sino por el hecho de que la última ubicación confirmada coincidió con el lugar donde fue localizada sin vida.

La cronología oficial, basada en información de la FGJCDMX, mantiene como eje central un periodo crítico de 48 horas entre su desaparición y el hallazgo.

Mientras la investigación avanza, el caso permanece como uno de los más sensibles en la agenda reciente de violencia de género en la Ciudad de México.