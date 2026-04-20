Apoyo Bienestar de 600 mil en Edomex 2026: Pasos para registrarte al programa de Conavi

Checa los pasos para registrarte al programa de Conavi y acceder al apoyo Bienestar de 600 mil en Edomex 2026.

Si estás buscando dejar de pagar renta y tener de una buena vez tu propio patrimonio, esta nueva convocatoria es una oportunidad para las familias que no cuentan con seguridad social. Y para que no pierdas tu lugar en esta etapa de selección, aquí te detallamos todo sobre el apoyo Bienestar de 600 mil en Edomex este 2026 y los pasos para registrarte al programa de la Conavi.

¿Cómo me registro para Vivienda Bienestar?

Para registrarse para Vivienda para el Bienestar y avanzar en el proceso de selección, debes realizar los siguientes pasos en línea:

Entra a https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/#/Inicio. Haz clic en el botón que dice “Iniciar pre-registro”. El sistema te pedirá información básica como CURP, nombre completo y género. Detalla tu ubicación actual y la zona específica del Estado de México donde te interesa aplicar el apoyo. Sube los requisitos solicitados en formato PDF o imagen legible Confirma tu solicitud y guarda muy bien tu número de folio, ya que es tu único comprobante para dar seguimiento.

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¿Cuándo comienza el programa Vivienda para el Bienestar?

El programa Vivienda para el Bienestar comenzó en el Estado de México durante este mes de abril de 2026, de acuerdo con la gobernadora Delfina Gómez.

Se espera que en la entidad se construyan alrededor de 96 casas para 384 personas.

¿Quién puede adquirir Vivienda para el Bienestar?

Quienes pueden adquirir una Vivienda para el Bienestar en esta etapa son las personas que cumplan con los siguientes criterios de elegibilidad:

Tener 18 años o más.

Contar con un ingreso mensual no mayor a $17,800 pesos.

No estar registrado en el INFONAVIT, FOVISSSTE, PEMEX o ISSFAM.

No contar con una vivienda propia a tu nombre en ningún estado de la República.

No haber recibido apoyos de vivienda por parte del Gobierno Federal anteriormente.

El programa tiene prioridad de atención para grupos vulnerables como mujeres jefas de hogar, personas adultas mayores, comunidades indígenas y afromexicanas, así como personas con discapacidad.

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