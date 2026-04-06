Vivienda Bienestar para Madres Solteras 2026: Así puedes registrarte si no tienes Infonavit

El programa de Vivienda Bienestar para Madres Solteras 2026 permite la obtención de un patrimonio propio; revisa los pasos a seguir para registrarte si no tienes Infonavit o prestaciones de seguridad social.

Proteger el futuro de tus hijos es mucho más sencillo cuando tienes acceso a opciones para obtener una casa, incluso sin contar con las prestaciones de ley que la mayoría tiene. Este programa facilita que quienes trabajan por cuenta propia o en el sector informal puedan realizar un registro para conseguir una propiedad. Así que, para que no dejes pasar la oportunidad, revisa los detalles del programa de Vivienda Bienestar para Madres Solteras 2026 y conoce cómo puedes registrarte si no tienes Infonavit.

¿Cómo obtener una vivienda si soy madre soltera?

Para obtener una vivienda si eres madre soltera a través del programa Vivienda para el Bienestar, el primer paso es realizar tu pre registro en línea, ya que el sistema otorga prioridad a las jefas de familia. Para participar, es indispensable que cumplas con:

Tener 18 años o más .

. Contar con un ingreso mensual no mayor a $17,800 pesos .

. No ser derechohabiente del INFONAVIT , FOVISSSTE , PEMEX o ISSFAM .

del , , o . No contar con una vivienda propia a tu nombre.

No haber recibido apoyos previos de vivienda por parte del Gobierno Federal.

¿Cómo inscribirse a vivienda para el Bienestar 2026?

Para inscribirse a Vivienda para el Bienestar 2026, debes ingresar directamente al portal de la CONAVI en: https://integral.conavi.gob.mx/Levantamiento/PVB. Una vez dentro, el sistema te pedirá completar un formulario de levantamiento de información donde deberás capturar:

CURP vigente. Nombre completo y género. Fecha de nacimiento. Datos de contacto (correo electrónico y teléfono). Ubicación actual y condiciones socioeconómicas.

Toda la información que ingreses será validada posteriormente por brigadistas, así que asegúrate de que tu número telefónico esté activo para que puedan localizarte.

¿Cómo son las viviendas del Bienestar en 2026?

Las viviendas del Bienestar en 2026 están diseñadas bajo un esquema de vivienda digna y funcional. Se entregan con una construcción de 60 metros cuadrados que incluye:

Dos recámaras independientes.

independientes. Estancia de sala-comedor .

. Área de cocina.

Baño completo.

Instalación para todos los servicios básicos (agua, luz y drenaje).

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