Apoyo Bienestar de 600 mil para vivienda 2026: Requisitos para obtener una casa de CONAVI

El apoyo Bienestar de 600 mil para vivienda 2026 se traduce en el valor de la propiedad entregada; consulta los requisitos para obtener una casa de Conavi.

Tener una casa propia es la meta de muchas familias, y ahora es más sencillo alcanzarlo gracias a programas que facilitan la entrega de inmuebles. Y para que no pierdas la oportunidad de asegurar una de estas oportunidades, checa cómo funciona el apoyo Bienestar de 600 mil para vivienda 2026 y cuáles son los requisitos para obtener una casa de la Conavi.

¿Cómo solicitar el apoyo conavi 2026?

Para solicitar el apoyo conavi 2026 necesitas cumplir con los siguientes requisitos y tener tus documentos a la mano en formato digital:

Acta de nacimiento legible.

legible. CURP actualizada.

actualizada. Identificación oficial vigente

Comprobante de ingresos de las últimas 3 quincenas o 4 semanas ).

de las últimas o ). Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses .

no mayor a . Comprobante de estado civil

Certificado de no propiedad , documento bajo protesta de decir verdad donde manifiestas que no cuentas con otra vivienda.

, documento bajo protesta de decir verdad donde manifiestas que no cuentas con otra vivienda. Carta de no derechohabiencia (para quienes no cotizan en IMSS o ISSSTE).

(para quienes no cotizan en IMSS o ISSSTE). Certificado de discapacidad (solo si aplica en tu caso).

¿Cómo puedo adquirir una vivienda del Bienestar?

Para adquirir una vivienda del bienestar debes de realizar el registro obligatorio en la plataforma oficial de la Conavi. Este programa está hecho para personas en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo solicitar el apoyo de 600 mil pesos para la vivienda?

Para solicitar el apoyo habitacional del Bienestar para vivienda 2026, que puede alcanzar un valor de hasta $600,000 pesos, debes seguir estos pasos:

Entrar al sitio https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/#/Inicio. Haz clic en el botón que dice “Iniciar pre registro”. La página te enviará a una ventana nueva donde deberás ingresar tus datos básicos (CURP, nombres, género, etc.). Detalla tu ubicación actual y la zona donde te interesa aplicar el apoyo. Sube los requisitos mencionados anteriormente en formato PDF o imagen clara. Confirma tu solicitud de pre registro y guarda el número de folio que te arroje el sistema.

Una vez enviado el formulario, la Conavi validará tu información. No comas ansias, el proceso de revisión puede tomar tiempo debido a la alta demanda de este apoyo de 600 mil para vivienda.

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