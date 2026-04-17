Ridley Scott y Jacob Elordi regresan con “The Dog Stars”: ¿Cuándo se estrena la película en México?

El director Ridley Scott vuelve a la ciencia ficción con una nueva película protagonizada por Jacob Elordi, y ya está generando expectativa entre fans del género.

Se trata de The Dog Stars, una historia postapocalíptica que promete combinar acción, drama y un fuerte componente emocional.

¿Cuándo se estrena “The Dog Stars” en México?

Por ahora, no hay una fecha confirmada para su estreno en México, pero ya se sabe cuándo llegará a otros países.

La película está programada para estrenarse el 28 de agosto de 2026 en Estados Unidos, por lo que es muy probable que llegue a cines mexicanos en fechas cercanas, como suele ocurrir con los grandes estrenos internacionales.

Sin embargo, habrá que esperar a que distribuidoras confirmen la fecha oficial para México.

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¿De qué trata la nueva película de Ridley Scott?

The Dog Stars está ambientada en un mundo devastado por un virus que prácticamente acabó con la humanidad.

La historia sigue a Hig (Jacob Elordi), un piloto que sobrevive junto a su perro en un entorno hostil, hasta que una señal de radio lo impulsa a buscar a otros sobrevivientes. La cinta combina supervivencia, aventura y una reflexión sobre la esperanza en escenarios extremos.

Mx - Jacob Elordi y Margaret Qualley en 'The Dog Starts' Ampliar

Un regreso esperado a la ciencia ficción

Para Ridley Scott, este proyecto marca su regreso a un género que lo convirtió en leyenda con películas como Alien y Blade Runner.

Además, el elenco incluye nombres como Josh Brolin y Margaret Qualley, lo que ha elevado aún más la expectativa alrededor del estreno. Más allá de la historia, esta película podría consolidar a Jacob Elordi como protagonista de grandes producciones de Hollywood.

El actor, conocido por proyectos juveniles, ahora da un salto hacia un cine más ambicioso y adulto, de la mano de uno de los directores más importantes del género.