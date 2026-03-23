La película de Chris Pratt que se metió al Top 3 en México en Prime Video y nadie vió venir

Una película protagonizada por Chris Pratt se mantiene firme dentro del Top 3 en México en Prime Video, consolidándose como uno de los títulos más vistos del momento en la plataforma.

Y no solo eso, ‘Mercy’ con Chris Pratt como protagonista también ha llamado la atención por su recepción, alcanzando casi 90% de aprobación en Rotten Tomatoes, algo que pocas producciones logran en este tipo de género.

¿De qué trata ‘Mercy’, la película protagonizada por Chris Pratt?

La historia nos lleva a un futuro cercano donde el sistema judicial ha cambiado radicalmente: una inteligencia artificial es la encargada de decidir el destino de los acusados. En medio de este escenario, el personaje de Chris Pratt enfrenta una situación límite, donde deberá probar su inocencia contrarreloj antes de que todo esté perdido.

La combinación de tecnología, tensión y decisiones extremas ha sido clave para enganchar a la audiencia desde el primer minuto. Así que si no sabes qué ver esta semana, ‘Mercy’ es tu mejor opción si no quieres quitar la vista de la pantalla.

Chris Pratt en 'Mercy' / Theo Wargo Ampliar

¿Por qué ‘Mercy’ está dominando Prime Video?

Más allá del protagonista (que es Chris Pratt) hay varios elementos que explican su éxito, pues inicia siendo una historia intensa que se desarrolla bajo presión constante. El tema de la inteligencia artificial aplicada a la justicia es algo que nos trae a la realidad.

Pero no dejemos de lado el suspenso, que nos mantiene al filo del asiento y su buena crítica por especialistas en el séptimo arte, no deja que ‘Mercy’ se meta en el top 3 de Prime Video en México y a nivel global.

Chris Pratt arrasa en Prime Video y no es sorpresa

La película juega con una sensación constante de urgencia. Cada decisión importa, cada minuto cuenta y el espectador siente que está dentro de esa presión junto al protagonista.

Esa tensión sostenida, combinada con su alta calificación en Rotten Tomatoes, está provocando que cada vez más personas le den play… y no puedan salirse.