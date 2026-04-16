La película de terror que está en HBO Max y con 92% en Rotten Tomatoes que está reviviendo una saga brutal

Una nueva película está generando conversación entre fans del género de terror y escalando en popularidad dentro del streaming, posicionándose como uno de los títulos más vistos en distintas plataformas y reviviendo una de las franquicias más icónicas del cine de horror.

Así que si te gusta el cine de horror y terror, debes ver ‘28 Years Later’, la película que se posiciona en el no. 4 de las más vistas según el sitio especializado, Flixpatrol. Te contamos de qué va y por qué está reviviendo esta saga clásica londinense.

¿De qué trata ‘28 Years Later’?

La historia nos lleva a un mundo devastado por un virus que transformó por completo a la humanidad. En este contexto, seguimos a un joven protagonizado por Cillian Muprhy, que intenta sobrevivir en un entorno donde no solo los infectados representan un peligro sino también otros grupos de humanos.

A lo largo del camino, se cruza con una comunidad extremadamente peligrosa que cambia por completo su destino, llevando la historia a un nivel mucho más oscuro e impredecible.

Además, ‘28 Years Later’ introduce nuevas dinámicas dentro del universo de la saga, ampliando el conflicto más allá de la simple supervivencia.

Mx - 28 Years Later película en HBO Max Ampliar

¿Por qué está reviviendo la saga en HBO Max?

‘28 Years Later’ es parte de una trilogía que continúa el universo iniciado hace años, manteniendo la esencia del horror, pero con un enfoque más profundo en las relaciones humanas y el impacto emocional del colapso social.

Dirigida por Nia DaCosta, la cinta apuesta por una mezcla de tensión, drama y momentos visualmente impactantes que la hacen destacar dentro del género. Por lo que si no has visto ’28 Years Later: The Bone Temple’, te sorprenderás con una historia que forma parte de una de las sagas más importantes del cine de zombies.

La película se ha colocado dentro del Top 10 en plataformas digitales en varios países, manteniéndose durante días en rankings de popularidad y demostrando que el interés por este tipo de historias sigue más vivo que nunca.

TAMBIÉN PUEDES LEER: El thriller que arrasa en Netflix: La película que ya es número 1 en México y todos están viendo

¿Por qué es ‘28 Years Later’ es considerada de culto?

‘28 Years Later’ que puedes ver en HBO Max, no solo es una película de zombies, es una historia de lo que pasa cuando la sociedad desaparece por completo. Y es que lo sorprendente no es que haya zombies, sino lo que puede llegar a hacer el ser humano para sobrevivir.

Por lo que forma parte de una franquicia muy querida, mezcla terror y drama humano, lo que la separa de las típicas películas de zombies. Así que no te la pierdas, que seguro te mantendrá al filo del asiento.