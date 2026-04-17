Negar la contaminación en el Golfo de México era continuar con la estrategia del avestruz: Carlos Carabaña

“Si la gente identifica las chapopoteras, en Pemex debe haber alguna persona que sea capaz hacerlo también”, señaló el periodista tras el reconocimiento de las autoridades del derrame en el Golfo de México.

El derrame de hidrocarburo en el Golfo México expuesto por periodistas de EL PAÍS y que impactó varias comunidades de Veracruz y Tabasco, finalmente fue reconocido ayer por las autoridades de Pemex, como resultado de la perforación de un ducto, por lo que procedieron a la separación de tres funcionarios, presuntos responsables del ecocidio.

Reconocimiento del derrame tras reportes

En entrevista para “Así las Cosas” con Issac Morán y Luis Ávila en ausencia de Gabriela Warkentin, el periodista Carlos Carabañas quien inicialmente expuso la situación, recordó la negativa inicial de las autoridades por no reconocer lo ocurrido y señalar que solo eran chapopoteras, lo que a todas luces era inaceptable.

“No entiendo la estrategia del avestruz de las autoridades… Si no hubiéramos dado a conocer esto ¿se habrían mantenido en su respuesta de las chapopoteras?”, cuestionó.

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Impacto ambiental y magnitud del incidente

Y aunque se sabe que las chapopoteras siempre tendrán fugas, no son con la magnitud de lo visto, detalló el periodista que “son como garras y la mancha del ducto es como una isla”. El Derrame Golfo México evidenció una dimensión distinta a estos fenómenos naturales.

Finalmente, Carabañas señaló “si lo identifica la gente que hablaba, entiendo que en Pemex debe haber alguna persona que sea capaz de hacer esto también”.