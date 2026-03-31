Derrame de hidrocarburo en el Golfo de México expone fallas y presión sobre Pemex

El derrame de hidrocarburo en el Golfo de México ha sido evidenciado mediante imágenes satelitales, en las que se observan vertidos de petróleo, incluyendo uno que se extiende de Cantarell a la estación marítima de Dos Bocas. En una de estas manchas se puede ver un barco identificado como “Árbol Grande”, el cual permaneció en la zona durante 200 horas.

El periodista de EL PAÍS, Carlos Carabaña, señaló que esta embarcación se encarga de dar mantenimiento y reparar los ductos en la Sonda de Campeche, y afirmó que Pemex ha perdido credibilidad, por lo que deberá ofrecer una explicación exhaustiva sobre el derrame hidrocarburo.

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Imágenes satelitales y respuesta oficial

En entrevista para “Así las Cosas” con Verónica Méndez, en ausencia de Carlos Loret de Mola, el periodista recordó que solicitó la postura de Pemex respecto a la fuga visible en imágenes satelitales, pero fue hasta “ayer a las 10 de la noche que respondieron de una manera cuestionable”.

Agregó que esta mañana la presidenta “reconoció que es son instalaciones que por lo que dicen los expertos no han tenido mantenimiento como deberían”.

Asimismo, puntualizó que en otras imágenes satelitales “hay 14 derrames que se ven en esa zona y que de acuerdo con expertos no pueden tener origen en Cantarell”, lo que refuerza la complejidad del caso.

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Un problema multifactorial en el Golfo

De acuerdo con especialistas, explicó el periodista, “me han comentado que lo que ha pasado en el Golfo desde enero es un problema multifactorial”.

Añadió que “todo esto es resultado de una tormenta perfecta”: es decir, “la infraestructura que tiene fugas periódicas tuvo una fuga mayor y además el “barco fantasma” que no encuentran y que supuestamente tenía un derrame en la zona de Coatzacoalcos”.

Este contexto refleja que el derrame hidrocarburo no responde a una sola causa, sino a una combinación de factores relacionados con la infraestructura petrolera, posibles fallas de mantenimiento y eventos adicionales en la región.